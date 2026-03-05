Motorina noastră cea de toate zilele

Sau cum statul hoț român ne storce fără rușine

Te uiți în jur și realizezi că România a inventat „arta de a stoarce” Motorina, bunul de bază care ne ține în mișcare, costă 1,65 €/litru la noi. În timp ce statul stă pe grumazul nostru cu bocancul stălciat și puturos, vecinii plătesc mult mai puțin pentru același produs.

Am enumerat țări de mai jos pentru că le-am vizitat recent și am văzut cu ochii mei prețul la pompă. Mai mult, toate aceste state importă materia primă, în timp ce România are petrol în sol, aproape gratis, și totuși plătim mai mult decât ei.

Grecia

Salonic: 1,38 €/litru – aproape cu 27 de cenți mai puțin decât în România. Atena: 1,42 €/litru la stațiile accesibile; media națională: 1,54 €. Transparență, concurență, prețuri rezonabile. În România? Jaf la drumul mare.

Austria

1,44 €/litru la stațiile „diskont” din afara autostrăzilor, media: 1,51 €/litru. Drumuri și infrastructură de calitate.

Macedonia de Nord

69 MKD/litru – adică 1,10 €. O țară mai mică, cu economie modestă, dar cu prețuri de aproape jumătate față de România. Ei au un preț unic, pe autostrăzi nu costa mai mult decât în sate și orașe.

Bulgaria

Preț mic: 1,15 €/litru; media: 1,22 €.

In Bulgaria salariul minim net: 496 € (2.520 lei), aproape identic cu cel românesc (2.570 lei). Și totuși, motorina lor e mai ieftină decât a noastră.

România

1,65 €/litru. Mai scump decât Grecia, Austria, Macedonia de Nord și Bulgaria. Mai scump, mai complicat, mai frustrant. Taxe mascate, birocrație sufocantă, furt fără rusine. În loc să ne ajute, statul face din fiecare alimentare un mic jaf legalizat. Și ca să fie amarul complet: toate aceste țări importă motorina, noi o avem aproape gratuit în solul țării. Și tot plătim mai mult. Mai mult pentru mai puțin, în timp ce statul se uită la noi cu zâmbetul nemilos al banditului care știe că nu are cine să-l oprească.