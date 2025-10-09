2.000 de locuri de parcare amenajate vor fi atribuite în perioada următoare

Primăria municipiului Galați informează că, începând cu 12.10.2025, ora 08:00, până pe 15.10.2025, ora 07:59, se va desfășura o nouă sesiune de atribuire a celor aproximativ 2000 de locuri de parcare de domiciliu/reședință nou amenajate din Micro 21 – zona 1 – subzona E, Micro 20 – zona 2 – subzona C, Micro 14 – zona 7 – subzona B, Țiglina II – zona 10 – subzona G, IC Frimu – zona 12 – subzona E, Mazepa II – zona 15 – subzona B.

Locurile pot fi rezervate numai prin accesarea aplicației informatice, online la adresa https://parcari.primariagalati.ro. După finalizarea perioadei de rezervare, în intervalul 15.10.2025 ora 08:00 – 20.10.2025 ora 07:59, se pot încărca online cererile pentru atribuirea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu/reședință însoțite de documentele menționate în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021 cu modificările și completările ulterioare, pe platforma https://parcari.primariagalati.ro, având posibilitatea modificării și completării documentelor până la finalizarea perioadei de depunere a documentelor.

Rezervarea și atribuirea locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reședință se poate realiza doar de către persoanele cu domiciliul/reședința în municipiul Galați, în zona de deservire a parcării, care:

nu figurează în evidențele fiscale ale autorității locale cu obligații bugetare restante, inclusiv amenzi contravenționale;

au în proprietate/folosință un autovehicul;

au solicitat prin intermediul programului online de rezervare a locurilor de parcare postat

pe site-ul www.primariagalati.ro.

Autovehiculul trebuie să fie cu Inspecția Tehnică Periodică (ITP) valabilă la data depunerii cererii, să aibă asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă la data depunerii cererii, să fie declarat și înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Galați, fără obligații de plată.

Foarte important de menționat: momentul la care se face rezervarea nu este definitoriu pentru atribuirea locului de parcare.

NU vor fi admise la procedura de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu/reședință persoanele fizice care:

nu pot dovedi domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu/reședință;

solicită în calitate de proprietar, utilizator, comodatar și au înregistrat la rolul fiscal sau la rolul fiscal al comodantului construcție cu destinație garaj pe domeniul public/privat, în municipiul Galați.

solicită în calitate de comodatar, iar comodantul deține abonament de parcare de domiciliu/reședință;

nu au declarat minim o persoană în vederea stabilirii taxei de salubrizare, la adresa pentru care solicită locul de parcare;

nu deţin un autovehicul în proprietate/folosință/utilizare;

au efectuat rezervarea online ca deținător a unui autovehicul electric sau hibrid, dar documentele depuse nu confirmă aceasta calitate;

efectuează în aceeași etapă de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu/reședință, multiple rezervări pentru același loc de parcare cu același CNP, număr de telefon, adresă de domiciliu, adresă de e-mail;

solicită atribuirea unui loc de parcare in temeiul Legii nr. 448/2006 Republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, întrucât dosarele de atribuire depuse de aceste persoane nu mai fac obiectul Regulamentului aprobat prin H.C.L. 337/24.06.2021 cu modificările și completările ulterioare, conform dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (3), aceste dosare vor fi soluționate direct de către Serviciul Reparații Străzi, Siguranța circulației, Semaforizare din cadrul Primăriei Municipiului Galați.

Situaţiile prezentate nu sunt cumulative și vor fi verificate de către Serviciul Administrare Parcări Rezidențiale, Asociații de Proprietari.

Manualul de utilizare a aplicației informatice în vederea rezervării, tutorialul și arondarea imobilelor se pot accesa și consulta online pe site-ul www.primariagalati.ro la secțiunea Servicii electronice/Parcări de reședință.