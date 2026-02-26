Carnagiu în Mexic: zeci de morţi după uciderea liderului CJNG

Operațiunea declanșată de autoritățile din Mexic împotriva liderului cartelului Jalisco New Generation Cartel (CJNG) s-a transformat într-un episod de violență extremă, cu consecințe sângeroase la nivel național. Ținta intervenției a fost Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, cunoscut drept El Mencho, unul dintre cei mai puternici și căutați lideri ai crimei organizate din America Latină.

Operațiunea militară desfășurată în statul Jalisco a dus la moartea lui El Mencho în urma unui schimb intens de focuri. Eliminarea liderului nu a adus calmul, ci dimpotrivă: cartelul a reacționat rapid, declanșând represalii coordonate împotriva forțelor de securitate.

Cele mai grave pierderi au fost înregistrate în rândul Guardia Nacional, unde 25 de membri au fost uciși în atacuri succesive. În plus, confruntările armate au provocat zeci de alte victime, procurori, judecători membri ai cartelului, agenți ai statului și personal auxiliar. Violențele s-au extins și în statul vecin Michoacán, unde au fost raportate noi ciocniri.