Cozi la consulate și creșterea numărului de programări pentru obţinerea documentelor necesare formalizării statutului de rezident: „Muncim, dar nu putem contribui la sistemul de asigurări sociale”

Zeci de persoane s-au adunat joi, formând o coadă lungă la ușile Consulatului Pakistanului din Barcelona pentru a efectua formalitățile administrative necesare regularizării statutului legal. La alte consulate și ambasade străine nu s-au înregistrat fenomene similare, dar s-a observat o creștere a cererilor de programări, ceea ce demonstrează interesul mare pentru regularizarea extraordinară a migranților fără acte pe care guvernul o pregătește pentru luna aprilie.

Se preconizează că cererile pentru regularizarea extraordinară vor putea fi depuse începând cu luna aprilie, într-un proces care se va prelungi până la 30 iunie 2026. Vor beneficia de această măsură persoanele care pot dovedi că au locuit în Spania cel puțin cinci luni până la data de 31 decembrie 2025, nu au antecedente penale și nu au copii. Permisul de ședere care le va fi acordat va fi valabil un an.

Sursa: www.20minutos.es

Foto: Cozi lungi la Consulatul Pakistanului din Barcelona, pe 30 ianuarie 2026, pentru accesarea noului proces de regularizare a migranților./ Europa Press