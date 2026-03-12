Războiul din Iran și spinarea balenei din Sinbad Marinarul

Dacă planificatorii războiului din Iran ar fi studiat la tablă cele 1001 de nopți, ar fi avut o cu totul altă viziune asupra spațiului persan. În prima călătorie a lui Sinbad Marinarul (Sendbâd-e Bahri) eroul poveștii și fârtații lui de pe corabie zăresc o insulă luxuriantă, cu aspectul unui paradis ițit în mijlocul oceanului.

Sinbad aruncă ancora și echipajul coboară pe ostrovul paradiziac să-și dezmorțească oasele, apoi ațâță focul și se apucă de gătit. În momentul în care căldura se întețește, insula începe să se zgâlțâie din toate încheieturile. Ceea ce mintea lui Sinbad a crezut că este pământ, era spinarea unei balene gigantice pe care se depuseseră mâl, nisip și vegetație de-a lungul veacurilor.

Balena s-a scufundat pe neașteptate pentru a se răcori, iar fârtații lui se îneacă unul după altul. Sinbad scapă ca prin minune agățându-se de o albie de lemn, fiind purtat de valuri până la o insulă adevărată. Bestiarele medievale descriu această iluzie a realității sub numele de Aspidochelone, ca pe un avertisment că ceea ce pare solid și sigur sub picioare, poate fi, de fapt, o aparență înșelătoare.

Cucerirea la sol a Iranului este ca o descindere pe spinarea balenei din Sinbad Marinarul. Armata Israelului, înarmată cu cea mai modernă tehnică de luptă, s-a confruntat în Gaza, pe teren plat, cu un inamic echipat cu armament de infanterie, pe care nu a reușit să-l înfrângă vreme de doi ani.

Împotriva lui au fost aruncate cele mai pregătite forțe speciale din lume: Sayeret Matkal – unitatea 269 de informații și comando a statului major, specializată în recunoaștere strategică adâncă în spatele liniilor inamice și salvarea ostaticilor; Shaldag – unitatea 5101 de comando a forțelor aeriene, specializată în desemnarea țintelor cu laser pentru aviație și operațiuni speciale aeriene;

unitatea 669 pentru căutare și salvare în condiții de luptă a forțelor aeriene; brigada „Oz” (comando) cu unități specializate precum Maglan (212): distrugerea țintelor de mare valoare cu armament de precizie; Duvdevan (217): operațiuni sub acoperire (mista’arvim) în zone urbane dens populate; Egoz (621): război de gherilă și contra-gherilă; Yahalom, unitate specială de geniu, esențială în Gaza pentru detectarea și distrugerea complexului de tuneluri Hamas.

Rezultate: din 251 de ostatici luați de Hamas pe 7 octombrie 2023, doar 8 au fost salvați de forțele speciale. Pentru eliberarea lor, Gaza a fost rasă de pe fața pământului, iar 67.000 de civili au fost uciși în bombardamente. Vorbim despre un teritoriu de 365 de km pătrați, câte zile are anul. Or spinarea balenei, adică suprafața Iranului, este de 1.640.000 km. Iar miza descinderii la sol este căutarea comorii din peștera lui Ali Baba, cele 450 kg de uraniu îmbogățit.

