Afaceristul gălăţean Ştefan Constantin a stârnit revolta brăilenilor. Vrea să demoleze un brand naţional: Braiconf SA

Apariţia în ziarul local brăilean, Obiectiv Vocea Brăilei, a unui anunţ privind o adunare a acţionarilor societăţii brăilene Braiconf SA, a pus pe jar urbea vecină. La ordinea de zi a şedinţei figurează la punctul 7: ,, Aprobarea vânzării către Kaufland România a imobilulului Societăţii din intravilanul Municipiului Brăila, Strada Şcolilor nr. 53, judeţul Brăila, în suprafaţă de cel puţin 10.049 mp, ale cărui limite sunt descrise în Antecontract, format de parcela de teren în suprafaţă de 10.049 mp…. în condiţiile prevăzute în Antecontract (preţul de cumpărare fiind în cuantum total de 7.475.000 EUR plus TVA în cota prevăzută de lege, respectiv de 743,856 EUR pe metru pătrat plus TVA).”. Această informaţie i-a luat prin surprindere pe angajaţii societăţii, cât şi pe locuitorii oraşului Brăila. Vânzarea sediului şi a spaţiilor de producţie din locaţia respectivă, strada Şcolilor nr. 53, către Kaufland România, presupune că se va demola construcţia respectivă, urmând ca noul proprietar să edifice o alta nouă, adecvată obiectului său de activitate. Acţionarul cu poziţie de control al Braiconf SA, Industries Benjamins SRL Bucureşti, aparţine gălăţeanului Ştefan Constantin, acesta deţinând prin firma sa 42,16% din acţiunile firmei brăilene, şi în atare condiţii se pare că acesta va realiza ce şi-a propus. De remarcat este faptul că administratorul fabricii de confecţii, Silviu Bogdan Dumitrache, a încheiat deja un antecontract, încă din 14 ianuarie 2021, primind un avans în cuantum de 900.000 euro plus TVA. Fabrica de Confecţii Braiconf a fost şi încă este, mândria brăilenilor, fiind brandul naţional al acestui oraş. Se spune că se doreşte relocarea fabricii într-o altă zonă din oraş, urmând a se face demersurile necesare. Primarul Brăilei s-a arătat contrariat de această veste, precizând că demolarea respectivei clădiri ar fi imposibilă în zona respectivă, mai mult, circulaţia unor tiruri în acel perimetru ar fi inacceptabilă. Ce va fi, vom vedea, oricum va fi o pierdere pentru vecinii noştri, şi nu numai. Vom reveni.