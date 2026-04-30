Basarabia își salvează oamenii din servicii

Felicitări președintei noastreși domnului director al SIS,, pentru operațiunea istorică realizată pentru această țară, prin care au fost salvați doi tineri ofițeri SIS de regimul criminal putlerist și au fost dați în schimb pilonii Kremlinului care au vândut țara pe nimic. Nu au fost neglijenți, așa cum spuneau unele voci care astăzi își fac capital politic. S-a muncit jumătate de an pentru această operațiune, împreună cu țările occidentale și inclusiv cu România, țara-mamă, precum și Statele Unite ale Americii. Să știți că țara și cetățenii nu își vor uita conducătorii care au sărit la nevoie pentru salvarea cetățenilor! Mult respect pentru această reușită și sper ca, pe viitor, să reușim să salvăm deținuții politici și cetățenii din regiunea ocupată de separatiști și ruși, care se află în captivitate de 35 de ani. La drept se spune “Mai bine să scape zece vinovați decât sa sufere un nevinovat.”