Război Ucraina – 29 aprilie

În noaptea de 29 aprilie, SBU a efectuat un raid asupra stației de producție și dispecerat „Perm”, situată la peste 1.500 km de granița cu Ucraina. Conform informațiilor preliminare, ard două sau trei rezervoare de stocare. Fiecare rezervor conține până la 50.000 de metri cubi de petrol – aproximativ 314.000 de barili, ceea ce, tradus în dolari, înseamnă peste 37 de milioane. Pierderile directe totale ar putea ajunge la 75-112 milioane de dolari și asta fără a calcula pagubele aduse infrastructurii și întreruperile de pompare.

Totodată, tot ieri și tot în Perm, a fost atacată rafinăria LUKOIL-Permnefteorgsintez. Canalul Telegram Astra, citând localnicii, relatează că un număr mare de ambulanțe și autospeciale de pompieri au sosit în zona satului Bașkultaevo, la 15 km de Permi. Tocmai între aceste două puncte se află rafinăria.

De asemenea, Rosaviația a impus restricții temporare la intrarea și ieșirea aeronavelor de pe aeroportul din Orsk și din alte câteva orașe din rusia. Potrivit Astra, dronele au atacat rafinăria de petrol Orsknefteorgsintez din Orsk, una dintre cele mai mari rafinării de petrol din rusia care procesează aproximativ 6 milioane de tone de petrol pe an. Compania produce benzină, motorină, păcură, bitum, kerosen pentru aviație și alte produse petroliere. Această rafinărie joacă un rol important în furnizarea de produse petroliere regiunilor Ural și Volga, iar o parte din producția sa este, de asemenea, exportată. Orsknefteorgsintez a fost atacată anterior în octombrie și noiembrie 2025.

În general, potrivit ministerului apărării din rusia, peste noapte, sistemele lor de apărare aeriană ar fi interceptat și distrus 98 de drone ucrainene deasupra regiunilor Astrahan, Belgorod, Volgograd, Voronej, Kursk, Rostov, Saratov și în Crimeea ocupată.

Mai departe. Pe 28 aprilie și în noaptea de 29 aprilie, forțele ucrainene au atacat instalațiile rusești de apărare aeriană, radar, logistică și control al dronelor din Crimeea, regiunile Zaporijia și Donețk, precum și din regiunea Kursk. Lista e atât de mare, încât mi-ar transforma postarea într-un raport long read, așa că nu o mai înșir aici – credeți-mă pe cuvânt.

Ah da, să nu uit: ucrainenii au distrus cu drone și două elicoptere rusești Mi-28 și Mi-17 în regiunea Voronej. Atacul a vizat o pistă de aterizare situată la peste 150 de kilometri de linia frontului.

Iar în noaptea asta, dronele ucrainene au atacat uzina de explozibili „Sverdlov” din Dzerjinsk, regiunea Nijni Novgorod. Aceasta se află la 900 km de Ucraina. Revin cu detalii mai târziu.

Din păcate, actele de terorism ale rușilor nu încetează – aceștia continuă să bată în infrastructura civilă a Ucrainei. În noaptea asta, ei au atacat din nou Odesa. Bombardamentul a avariat zone rezidențiale și infrastructura civilă, șase persoane au fost rănite… Alerta de raid aerian a fost emisă la Kyiv și în mai multe regiuni ale Ucrainei… #SlavaUkraini #HeroyamSlava