Politrucii noștri administrează ţara în folosul lor, fiindcă sunt proști și hoţi

Nu vă mai amăgiți. Noi, cei care vrem o țară occidentală, noi, cei care avem principii, noi, cei care am învățat și am înțeles că munca este cea care îl înnobilează pe om și că doar prin muncă putem avea un nivel de trai bun, care să ne permită o casă, o mașină bună și să ne plimbăm prin Europa de două ori pe an, noi, cei care ne-am dorit să facem parte din lumea civilizată, suntem puțini. Suntem undeva la 20%.

România, după cum vedeți rezultatele voturilor la Parlament — nu vă uitați la prezidențiale — este a lor.

După ce am fost conduși 25 de ani de un dobitoc analfabet, un cizmar căsătorit cu o idioată la fel de analfabetă, celebrul Ceașescu, am avut o perioadă bună până la intrarea în NATO și UE. Dar din 2012, de la odioasa coaliție USL, înființată de securistul Dan Voiculescu, proștii și hoții, cei care nu știu să facă nimic, s-au întors: Dragnea, Ponta, Dăncilă, Ciolacu, Grindeanu și acest odios pușcăriaș, Marian Neacșu de Ialomița.

Uitați-vă bine la ei. Asta e România. Uitați-vă la fețele lor. Asta e România. Nu vă mai faceți iluzii.

Vor continua să fure din bugetul statului, vor continua să sugă din companiile de stat până când totul va crăpa. Nu există altă soluție. Singura salvare pentru noi este să crape economia și bugetul, iar apoi să vină FMI și UE să ne conducă.