De 27 de ani, Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi (PIMM) organizează o gală specială, cu ştaif şi subţirimi gastronomice, chiar şi anii de criză economică, în care premiază companiile şi antreprenorii acestora. Mereu acest TOP anual se desfăşoară în locuri de cultură şi artă, cum ar fi, de pildă, teatrele. N-ar fi rău, de pildă, dacă la anul, o astfel de gală dedicată celor care REANIMEAZĂ Galaţiul, s-ar petrece pe superba peluză a Palatului Arhiepiscopal, iar atmosfera ar fi întregită de trupa aia locală care comite bine muzică veche. Adică, şogunul Marian Filimon, preşedintele PIMM Galaţi şi vicepreşedinte la nivel naţional, să-şi dea mâna (nu pupa!) cu ÎPS Casian. Atunci să te ţii asistenţă şi cum s-ar întrece pe sine maestrul – cârciumar (printre ultimii în viaţă), Petru Savin al Royalului de pe Mihai Bravu, care asigură rafinatele cocteiluri la acest gen de evenimente dedicate celor care an de an generează sau menţin locurile de muncă şi îşi pun zilele, nopţile, sănătatea şi viaţa la bătaie pentru a plăti salarii, taxe şi impozite, din care sunt asigurate salariile prea multor bugetari, pensiile şi sunt co-finanţate ajutoarele sociale, sănătatea, învăţământul şi cultura. Nu doar companiile şi antreprenorii lor care au intrat în TOP 2018 asigură oxigenul Galaţilor, adică la fiecare categorie de câte 25 (cu excepţia întreprinderilor mari, unde, din nefericire, au putut fi numărate doar 22), ci şi alte firme şi patroni mai mici sau mai mari care trudesc fără a pretinde că mănâncă mai multe fripturi de cât pot încăpea în ei. Şi nici nu externalizează profitul obţinut pe munca salariaţilor, cum fac multinaţionalele care, multe dintre ele, exploatează şi nevoile populaţiei.

Generatorii a 115.000 de locuri de muncă

Aşadar, cum spuneam, în fiecare an preşedintele PIMM Galaţi, economistul Marian Filimon, şi mica sa echipă (chiar, oare prăfuitul acela de Consiliu al PIMM mai există, mai e funcţional?!) pun la dispoziţia Presei o mapă cu toate aceste date oficiale în baza cărora este alcătuit TOPUL anual pe categorii.

Am avut ca bază de lucru criteriile de acordare, pe care le şi publicăm, clasamentul primelor trei companii premiate la fiecare dintre cele patru categorii, precum şi lista cu cele 12 premii speciale cu motivaţiile de rigoare şi, desigur, tabelele cu primele 25 clasate la fiecare categorie, în dreptul fiecăruia având de făcut observaţiile jurnalistice de rigoare.

Iată, am făcut câteva calcule aritmetice şi să vedeţi ce a ieşit: cele 25 de companii de la categoria „microîntreprinderi” au realizat în total un profit brut (p.b.) de 45 de milioane de lei, cu 176 de salariaţi; întreprinderile mici au totalizat un p.b. de 85 de milioane de lei, cu 680 de salariaţi; întreprinderile mijlocii au totalizat un p.b. de circa 220 de milioane de lei, cu peste 4000 de salariaţi, întreprinderile mari au realizat un pb de aproximativ 358 de milioane de lei dar, atenţie, cu un număr de aproape 18.000 de salariaţi.

Împreună, companiile din TIP 2018 asigură aproximativ 23.000 de locuri de muncă, ceea ce înseamnă că tot atâtea familii au existenţa asigurată, adică circa 70.000 de persoane. De altfel, statistica SUA are la bază următoarea teză: fiecare loc de muncă generează altele cinci (care provin, desigur, şi din producţia pe orizontală, dar şi din servicii). Adică, numai cele 97 de companii din TOP 2018 asigură 23.000 de locuri de muncă ori 5, ceea ce înseamnă 115.000. Este clar că numai acestea, care nu au datorii la bugetul de stat mai mari de 10% din cifra de afaceri, ţin Galaţiul în viaţă. Doar că bugetarii sunt prea numeroşi şi au salarii mai mari decât şi le pot permite mulţi dintre antreprenorii, patronii şi directorii unor astfel de firme de TOP.

Podium TOP 2018

O uimire, INTFORUL lui Lişinschi!

Fruntea frunţii TOP 2018 o reprezintă firmele şi antreprenorii care au păşit pe covorul roşu în sala Teatrului Dramatic „Fani Tardini”, miercuri, 3 octombrie, Anul Domnului 2019. Remarcăm aici că la „întreprinderi mici” a intrat pe treapta întâia a podiumului firma Iulicris Recycling SRL condusă de Costel Răileanu, firma care ne scapă de mizeria care ne-a invadat viaţa: recuperează materialele reciclabile şi le sortează, ceea ce face şi ECOSAL! Iată, din această muncă prin care ne salubrizează existenţa, compania lui C. Răileanu a realizat un profit brut de 8.392.031 de lei! Aplauze! Daţi-ne un telefon pe 0746.119.411, s-au scrieţi-ne pe mail geluce@yahoo.com să vă dăm pe larg la gazetă!

Şi tot la această categorie observăm că avem şi un producător de energie electrică, urcat pe treapta a treia a podiumului: firma Next Energy Partners SRL, şefită de Radu Popoiu, şi care a obţinut un p.b. de 5.513.771 de lei. Aşteptăm şi de aici un semn!

Dar, uimirea-uimirilor, minunea-minunilor, vine, iată, de la abilul industriaş Andreiii Lişinschiiiii! Căruia mulţi i-aţi cântat prohodul. Şi nu odată. Aşa cum şi lui Corneliu Istrate, preşedintele Holdingului VEGA. Iată-l pe necesarul PRIMAR (dar dacă a-ţi fost proşti, n-aveţi decât să părăsiţi oraşul, căci din cauza voastră, nătărăilor, că vă era frică să nu cumva să vă uşchească Andrei praful de pe toba oraşului, în locul lui Nicolae, Stan sau Pucheanu – despre care nu am fi auzit, dacă Lişinschi câştiga mandatul de la prima candidatură!), Andrei Lişinschi urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, cu INTFORUL pe care îl conduce dimpreună cu fiul său, Andrei Lişinschi Jr, la categoria „întreprinderi mijlocii”, cu motivaţia că a obţinut cel mai mare profit brut la categoria aceasta: 47.056.725 de lei. Şi, atenţie, situându-se înaintea ArcelorMittal Tubular Products!

Dar, haideţi să vedem podiumul la toate cele patru categorii!

I. MICROÎNTREPRINDERI

1. LUKAMET STAAL BV S.R.L. – Dir gen Alin George Luca

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

PB 2018 = 4.135.860 lei

2. RORY S.R.L. – Dir Gen Stelian Albrich – o companie cu tradiţie în domeniul instalaţilor, specializaţi în vânzări en-gros de componente, racorduri şi îmbinări utilizate la instalaţiile de apă, gaz, produse petroliere şi fluide corozive.

PB 2018 = 3.456.804 lei

3. PM PRIMHOUSE STEEL SRL – Dir gen Constantin Croitoru – Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

PB 2018 = 3.199.449 lei

II. ÎNTREPRINDERI MICI

1. IULICRIS RECYCLING S.R.L. – Dir gen Costel Răileanu

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

PB 2018 = 8.392.031 lei

2. VALRO TRADE S.R.L. – Dir gen Valentin Frătiţa

Comercializarea de produse metalurgice, în principal ţevi fără sudură laminate la cald şi trase la rece precum şi ţevi sudate longitudinal şi elicoidal.

PB 2018 = 7.345.983 lei

3. NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. – Dir gen Radu Popoiu

Producţia de energie electrică

PB 2018 = 5.513.771 lei

III. ÎNTREPRINDERI MIJLOCII

1. INTFOR S.A. – Dir gen Andrei Lişinschi

Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

PB 2018 = 47.056.725 lei

2. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS GALAŢI S.R.L. –

Dir gen Nicu Stan

Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

PB 2018 = 13.096.222 lei

3. NEIDAN S.R.L. – Dir gen Dan Neicu

Servicii hoteliere, jocuri de noroc

PB 2018 = 11.071.847 lei

IV. ÎNTREPRINDERI MARI

1. ARCELORMITTAL GALAŢI S.A. / LIBERTY HOUSE GROUP – LIBERTY Galaţi

Dir gen Bogdan Grecu

Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

PB 2018 = 189.827.033 lei

2. MAIRON GALATI S.A. – Preşedinte Costel Miron

Stocarea, distribuţia şi procesarea de produse metalurgice

PB 2018 = 42.965.162 lei

3. ŞANTIERUL NAVAL DAMEN GALAŢI S.A. – Dir gen Rino Brugge

Construcţia de nave şi structuri plutitoare

PB 2018 = 40.423.385 lei

Arcada primeşte o pâine din cauză că a câştigat o licitaţie!

Aici remarcăm că lui Cezar Rapotan şi fratelui său, dar mai ales celor de la marketingul firmei Arabesque, le-a venit mintea la cap! De pildă, acum câţiva ani căutam lemn uscat şi, eventual finisat, cu dimensiuni în diametru sau laturi de măcar 15 centimetri, pentru a-mi tăia din lungimile respective socluri pentru idile în lemn pe care le cioplesc.

Primul drum l-am făcut, desigur, la Arabesque. Am găsit un vast canci!

Puteam încărca cu trailerul, numai cu portbagajul nu! Şi, iacătă, de aia spun că le-or venitără mintea la cap prin crearea lanţului de MatHaus-uri, încât să taie pe-alde Pavăl de la Dedeman, or fosta reţea Practiker, devenită nu mai ştiu cum, după ce şi turcii au fugit de ea. Iată, aşadar, chestiunea cu MatHaus a dus la triplarea profitului brut pe 2018 a companiei Arabesque.

Sigur că merită remarcat şi conf. Dr. ing. Alexandru Şerban, care, pe lângă faptul că e universitar la Braşov, este şi un antreprenor rasat, atâta timp cât a făcut din Criomec o… multinaţională care în 2018 şi-a înmulţit profitul brut de patru ori faţă de anul precedent!

Despre Butan Grup al lui Viorel Butan se poate spune că este „special” şi din cauză că cică are cea mai bună benzină din ţinut la pecoul companiei. Pe unde o fi amplasat, voi ştiţi, chiar a-ţi probat respectivii combustibili? Comentaţi aici, vă rog!

Dar cea mai tare motivaţie mi se pare cea pentru Arcada Company SA.

Că cică (ştim şi cum) dar mai ales Serviciile din cauză sau datorită (pentru unii) pentru că este constructorul căii ferate Gara de Nord – Aeroport Otopeni! Glumiţă! Păi este constructorul acesteia, pe’n că a câştigat o licitaţie, bre! Iar Botoşani SRI ştie mai exact!

Dar, haideţi să-l lăsăm pe amfitrionul Marian Filimon să se desfăşoare în Impact-est şi acest calup publicitar…neplătit:

PREMII SPECIALE PENTRU ANUL 2018

pentru rezultate sau contribuţii deosebite într-un domeniu

1. Crearea unui mare număr de locuri de muncă în plan local

GRANDE GLORIA PRODUCTION S.R.L. – 224 de salariaţi Preşedinte Aly Yildirir

Parte a grupului multinaţional dezvoltat Asil, ce propune inovaţii ale produselor din gamele cosmetice şi menaj, exportă în 49 de ţări.

(şi-a dublat cifra de afaceri în 2018)

2. Dinamica deosebită a dezvoltării

ARABESQUE S.R.L. -Dir. Gen. Cezar Rapotan

Şi-a triplat profitul brut în anul 2018

MatHaus – Materiale de constructii si finisaje,

aniversează 25 de ani de activitate

CRIOMEC S.A. – Dir. Gen. Dr.Ing. Alexandru ŞERBAN – în anul 2018 şi-a dublat cifra de afaceri şi profitul brut de aproximativ 4 ori,

aniversează 25 de ani de activitate

Poate aborda cu profesionalism orice tip de activitate industrială

3. Pentru managementul performant al firmei

BUTAN GRUP S.R.L., Dir. Gen Viorel Butan

Şi-a triplat profitul brut în anul 2018

Proiectarea, fabricaţia, montajul şi punerea în funcţiune, în principal, a instalaţiilor de ridicat într-o paletă foarte largă de funcţii şi capacităţi, aniversează 20 de ani de activitate

4. Femei manager cu rezultate deosebite

Doamna Iulia POPA – Manager KEROS DESIGN S.R.L., ce are ca domeniu de activitate producţia de mobilier personalizat, în care stilul şi funcţionalitatea se îmbină evidenţiind calitatea

5. Promovarea activităţilor de cercetare şi inovare

LABORATORIUM S.R.L. – Ing. Ionuţ Melinte

Prin divizia sa de service Laboratorium Service asigură servicii de întreţinere, service, consultanţă şi dezvoltare de metode pe echipamente de laborator pe bază de contract de service sau la cerere pe tot teritoriul României,

şi-a dublat profitul brut în 2018

6. Calitatea produselor şi serviciilor destinate mediului de afaceri

GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. – Director Agenţia Galaţi Silviu Mocănaşu

A lansat alături de Atradius, asigurarea de CREDIT COMERCIAL, menită să ofere predictibilitate financiară în cazul pierderilor generate de neîncasarea creanţelor comerciale.

7. Pentru activităţi de export

PRUTUL S.A. – Dir gen Marian Andreev

Unul dintre principalii producători de ulei vegetal din România şi unul dintre cei mai importanţi jucători din industria de agribusiness din ţara noastră –

de 28 de ani pe piaţă

8. Implicarea în realizarea unui volum mare de investiţii

ARCADA COMPANY S.A. – Directori Mihai Humă şi Spiru Mantu

Una dintre cele mai importante firme româneşti din domeniul construcţiilor

Constructorul legăturii feroviare Gara de Nord-Aeroport Otopeni

Aniversează 25 de ani de activitate

9. Rezultate deosebite în domeniul agroalimentar

ALVINO S.R.L. – Director Ioan Untaru şi Manager Viorica Untaru

– afacere de familie

Procesare carne şi preparate din carne de tip carmangerie

Aniversează 25 de ani de activitate

Susţinerea activităţii Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi

GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.

Director Mihaela Mircea

Compania a primit în anul 2018 distincţia de Asiguratorul Anului – Excelenţă în Relaţia cu Clienţii (în România s-a înfiinţat în anul 1835)

10. Excelenţă în parteneriat

BANCA TRANSILVANIA – Sucursala Galaţi – Director George Ene

Banca oamenilor întreprinzători, caracterizată prin seriozitate şi calitate

11. Pentru contribuţia mass-mediei la dezvoltarea mediului de afaceri

COTIDIANUL „VIAŢA LIBERĂ” GALAŢI

Joacă un rol uriaş în formarea unui trend social, fiind învestită uneori cu rolul de Agora, spaţiu de dezbatere, decantare şi prezentare a consensului.

Criterii stabilite pentru recompensarea performanţei

În fiecare an, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, având parteneriatul Ministerului Finanţelor Publice şi al Oficiului Registrului Comerţului, întocmeşte clasamentele pentru TOPUL NAŢIONAL AL FIRMELOR PRIVATE DIN ROMÂNIA (micro, mici, mijlocii, mari), ce va avea loc pe data de 8 noiembrie 2019 la Marriott Bucureşti, anul acesta ajungând la cea de- a XXVII-a ediţie.

La nivelul judeţului Galaţi, anul acesta evenimentul este organizat de către Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi în parteneriat cu Primăria Municipiului Galaţi – Consiliul Local Galaţi şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).

Criteriile stabilite pentru recompensarea performanţei:

a. În funcţie de: profitul brut şi cifra de afaceri şi activele totale ţinând cont de prevederile Legii nr. 346/2004. Firmele ale căror datorii la bugetele publice au depăşit 10% din cifra de afaceri au fost eliminate din clasament.

b. Clasificarea întreprinderilor pe grupe de mărime (microîntreprinderi, mici, mijlocii şi mari) se realizează ţinând cont de prevederile Legii IMM nr. 346/2004: până la 9 angajaţi şi o cifră de afaceri şi respectiv active totale mai mici de 2 milioane de euro (microîntreprinderi), până la 49 de angajaţi şi o cifră de afaceri şi respectiv active totale mai mici de 10 milioane de euro şi care nu sunt microîntreprinderi (întreprinderi mici), până la 249 de angajaţi şi o cifră de afaceri mai mică de 50 milioane de euro şi respectiv active totale mai mici de 43 milioane de euro şi care nu sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici (întreprinderi mijlocii), peste 250 de angajaţi şi o cifră de afaceri mai mare de 50 milioane de euro sau active totale mai mari de 43 de milioane de euro (întreprinderi mari).

c. De asemenea, s-a stabilit acordarea de premii speciale pentru rezultate sau contribuţii deosebite într-un domeniu. Premiile speciale, extrem de importante, sunt decernate după criteriile specifice denumirilor pentru care se acordă, după o atentă selecţie şi analiză a factorilor implicaţi în procesul de organizare şi atribuire al acestora. (Marian Filimon)

La microîntreprinderi, profitul este de 50%, până la 100%

Priviţi cu atenţie TOP 25 la „microîntreprinderi” şi veţi vedea că, cu excepţia primelor trei locuri, profitul brut reprezintă undeva în jur la 50% din cifra de afaceri! De la poziţia 25 înapoi, profitul începe de la peste sută la sută şi merge lejer în marja de 50-60%! Iar numărul de salariaţi, cu câteva excepţii, se menţine într-o medie de 3-5 inşi! Sigur, nu înţelegem ce caută la „microîntreprinderi”, cu până la nouă salariaţi, firme cu 18, 22 sau 52 de salariaţi.

E bine că în TOP au intrat şi patru firme din agricultură, printre care şi Ital Agro, al italienilor care au cumpărat Agrogal Bădălan.

Comşa şi Peligrad au bani de sendviciuri!

Aici remarcăm că Benzenpec-ul lui Ninel Comşa şi Ovidiu Peligrad produce bine pentru vacanţele exotice ale patronilor care au dus în gard Menaromul. Iată-i pe locul cinci, realizând cu 31 de salariaţi un profit brut de peste cinci milioane de lei. De felicitat asunt cei din familia Cojocaru, care, inspiraţi de Corneliu Istrate-Vega, pionerul dezvoltărilor imobiliare din ţinut, construiesc cele mai ochioase şi mai de calitate blocuri de locuinţe din Galaţi. Firma condusă de Valentin Cojocaru, unde acţionar este şi un italian (cumătrul care e Arcul de Triumf al Galaţiului, nu e acţionar, nea Valentine?!), a realizat cu doar 32 de salariaţi un profit brut de 3,7 milioane de lei.

Mai remarcăm la această categorie, pe poziţia 24 a TOPULUI, o firmă din agricultură: OREST AGRO, condusă de inginerul agronom Oreste Mândru, care, cu 18 salariaţi a realizat o cifră de afaceri de 8,32 milioane de lei şi un profit brut de 2,2 milioane de lei. Dovadă că la Ţepu nasc şi agricultori, nu numai economişti de marcă, dascăli de top, or scriitori-precursori a la Tudor Pamfil!

Grupul NAVROM, 646 de locuri de muncă

Sigur, suntem la categoria „întreprinderi mijlocii”, dar o să remarcăm aici şi CNFR NAVROM, acţionarul cvasimajoritar al NAVROM Bac SRL. Împreună, cele două companii au în spate 646 de salariaţi cu tot atâtea familii. Un merit aparte îl are directorul Mara Vasilache, care cu echipa ei extrem de unită, formată din 82 de inşi care acţionează ca o familie, a realizat la NAVROM BAC un profit brut de 5,32 milioane de lei din totalul de 9 milioane al companiei mamă.

Dar, să revenim la „uimirea” numită industriasşul Andrei Lişinschi! Aşadar, INTFOR este de mulţi ani în reorganizare. Timp în care băncile i-au luat familiei Andrei şi Aura-Maria Linşinschi şi vila de pe Grădina Veche.

Sigur că în Românica doar 10-15% din firmele care intră în reorganizare se redresează şi intră în circuit, faţă de un 80-85% cât este în SUA. Şi asta din cauza corupţiei disipată printre unii lichidatori judiciari, administratori speciali şi judecători sindici.

Iată că industriaşul Andrei Lişinschi a reuşit să realizeze cu 74 de salariaţi o cifră de afaceri de 30,54 milioane de lei şi un profit brut de, atenţie, peste 47 milioane de lei. Adică undeva spre 10 milioane de euro, semn că a vândut ceva din active, atâta timp cât p.b. este mai mare decât c.a. cu aproape 17 milioane de lei. Tot la categoria asta remarcăm cu plăcere că firmele din agricultură pătrund şi în TOP 2018: Agrimat Matca, directorită de Gavrilă Tuchiluş şi Societatea Agricolă „Dealu Covurlui”.

Şi, de neapţinut, la halul în care s-au înmulţit păcănelele şi pârâtele de cazonouri, singurele care întrec numeric farmaciile&pompele funebre, musai trebuie să remarcăm poziţia 12 în TOP 2018. Aici se află firma Jakpot SRL, condusă de Ionuţ Broască, fost comisar la Garda Financiară. Cu 124 de salariaţi el a realizat o c.a. de 18,8 milioane de lei şi un p.b. de peste cinci milioane de lei.

Şi dacă tot veni vorba, iată că pe poziţia 24 se află firma care deţine lanţul de farmacii Myosotis Farm SRL. Companie al cărei patron a făcut medicina la Galaţi pe târziu, a realizat o c.a. de peste 190 milioane de lei şi un p.b. de doar trei milioane de lei. Cu 58 de salariaţi.

După 10 ani de pierderi, Combinatul intră pe profit!

Incredibil, dar adevărat! După un deceniu şi ceva de pierderi (or profitabilitatea era exportată în firmele din grupul AMG?!), Arcelor Mittal Galaţi SA Liberty House Group-Liberty Galaţi, iată, ajunge să facă, în anul de graţie 2018, profit! Cu un număr de 5.183 de salariaţi (cei mai mulţi din acest ţinut), patronatul a reuşit o c.a. de peste 5 miliarde de lei şi un p.b. de aproape 190 de milioane de lei. Şi, pentru prima dată în istorie, s-a prezentat la gala acestui eveniment, chiar Bogdan Grecu, directorul general al colosului, însoţit de directorul general al AMG Tubular, Nicu Stan. La fel de unică şi remarcată au fost şi prezenţele staffului SN Damen, în frunte cu Rino Brugge, precum şi a lui Ion Mocanu, preşedintele Camerei de Comeţ şi Industrie Galaţi.



Din lipsă de spaţiu tipografic ne oprim aici, şi promitem să revenim asupra „curiozităţilor” din această categorie a TOP 2018.

Până atunci, aşteptăm comentarii şi informaţii de la voi, cei care sunteţi bine racordaţi la SISTEM!