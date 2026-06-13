Canada – Bosnia și Herţegovina 1-1

DACĂ ȚI-E FRICĂ DE LUKIC, NU INTRI-N PĂDURE

Cât de natural e să-ți aduci aminte de tinerețe aproape de miezul nopții! Doar să iei pastila corectă, evident. Altfel, mai întâi rulezi în minte facturile neachitate, adică acele documente electronice din attachment care încep cu „Dragă client”, și continui cu multe alte motive să fii fresh a doua zi. Există și situații speciale când diverse clișee de memorie te scutesc de cotidian. Și nu mă refer la faptul că-l revăd pe Bănică Jr., prezent în studioul Antenelor pentru acest Mondial de fotbal. E treaba domniei sale că n-are treabă acasă, dar la fel de oportună ar fi prezența subsemnatului în echipajul misiunii Artemis III.

Mi-aș da cu părerea, aș încerca să fac o glumiță, ca să fiu repede acceptat de grup, dar până la ieșirea din atmosfera Pământului ar trebui să cheme ăia ambulanța stelară. Aș continua drumul doar în comă indusă.

Amintiri veritabile, despre ele voiam să însăilez câteva rânduri. În ’94, când mi-am sacrificat peștele de pe televizor (îl păstrasem, doar trăiesc la malul Dunării) din cauza golului lui Hagi în poarta Columbiei, se juca tot pe o lumină intensă care aparent e disponibilă numai pe acel continent. Dar e logic să fie așa când peste Atlantic activitatea începe la prânz ca să vadă și Europa câte ceva. Și tot atunci descopeream muzica lui Alanis Morissette care în seara asta a cântat plin, spectaculos – nici nu se putea altfel – imnul Canadei.

Și gata cu derulatul înapoi. Începuse meciul și era alt ritm față de prestația de old-boys din Mexic – Africa de Sud. Lukic, vârful lui U Cluj, a deschis scorul, listând astfel campionatul românesc la bursă, și s-au îngreunat iarăși serverele lui Zuckerberg, după ce picaseră subit cu câteva ore înainte. Românii au semnalat conștiincios pe Facebook că Jovo mănâncă o franzelă corectă în Ardeal după ce nu-i priise prazul – cât de trist e să scotocim după bucurii la World Cup 2026! E posibil ca ai mei să și fi ținut cu bosniacii, noi mereu aducem în discuție maioul și cămașa. Est-europenii puteau face 2-0 după ce scăpaseră teferi din pădurea de cornere canadiene.

Totuși, băieții din Toronto și împrejurimi au fost mai generoși cu fotbalul. Au și egalat printr-un anume Larin de la Southampton (da, joacă în Championship), genul de număr 9 după care se croiesc toate costumele atacanților de careu. Preluarea și introducerea fundașului central în fișet, succesiune de cadre de o eleganță cinică, sunt de studiat! Larin putea face chiar 2-1 la ultima fază, însă în acel baraj de vreo cinci-șase picioare dinaintea lui stăteau ultimele picături de energie ale ex-iugoslavilor. Probabil se mai transferau și câteva procente din Dealul Feleacului.

Altfel te lauzi mâine, eventual pe lângă stadionul CFR-ului: – No, ai văzut aseară meciul? Fără Lukic, Bosnia pierdea cu 1-0.