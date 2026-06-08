Uitaţi, fraţilor, diferenţa strigătoare la cer dintre România „ioropiană” și Grecia!

Grecia aia pe care mulți o înjură cu superioritate și o etichetează greșit, spunând că are doar locuitori leneși.

Priviți imaginile astea și vedeți realitatea dintr-un simplu târg local: roșii uriașe și zemoase la 0,50 euro, ardei capia impecabili la 1 euro, dovlecei proaspeți la 1 euro, caise parfumate la 1 euro, nectarine superbe la 1,50 euro, portocale dulci la 1,50 euro, și cireșe mari, abia culese, la doar 2 euro kilogramul!

Vorbim despre fructe și legume cu un gust deosebit, de o intensitate la care noi în țară nici nu mai îndrăznim să visăm.

Am ajuns să ridicăm în slăvi banalele „roșii românești” doar dacă sunt puțin țuguiațe, convinși fiind că doar alea mai au vreo aromă. Luați o singură roșie grecească din târgul ăsta, mușcați din ea și o să înțelegeți ce înseamnă cu adevărat un gust autentic.

România a devenit țara unde totul este făcut de om împotriva omului. Ne lăsăm jecmăniți la supermarketuri și prin piețe cu produse de plastic fără gust și la prețuri de lux, în timp ce aici mâncarea adevărată este accesibilă oricui. Și ca tacâmul să fie complet, în timp ce noi plătim carburantul la scoruri absurde, în Grecia un litru de motorină costă 1,6 euro.