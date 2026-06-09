Isărescu a sărit calul în nirvana

În August 2022 Mugur Isărescu a atacat băncile și a dat semnalul investigației Consiliului Concurenței după ce indicele ROBOR sărise brusc de la sub 3% la peste 8%.

Pe 9 august 2022, în cadrul unei conferințe de presă, Isărescu a criticat dur băncile comerciale, mărturisind că au sărit calul și că sunt decuplate de realitate și ghidate doar de lăcomie.

Această ieșire publică extrem de dură a guvernatorului BNR, în care sugera existența unui cartel, a oferit Consiliului Concurenței argumentul politic și economic ideal pentru a declanșa,

doar 3 luni mai târziu, controalele inopinate la sediile primelor 10 bănci, finalizate astăzi cu amenzi record de 710 milioane de euro.

Numai că, ce să vezi, Isărescu își schimbă radical poziția și devine avocatul sistemului bancar, pe care tot el îl suspectase de practici neconcurențiale.

Cică acuzația de cartel nu rezistă unei analize economice, se trezește vorbind gura lui Isărescu, deoarece ROBOR a scăzut ulterior cu peste 2%, fără ca cineva să forțeze băncile.

Dacă s-au înțeles să îl crească, cum se face că s-au înțeles să îl și scadă?, gândește cu voce tare guvernatorul BNR. Eu înțeleg că Isărescu este preocupat de promovarea Crâmpoșiei Selecționate și a Negrului de Drăgășani.

Admit că numismatica, adică pusul la saltea a grițarilor rari, scumpi și vechi, este pasiunea vieții lui. Dar consider că la cei 77 de ani pe care se va grăbi să-i sărbătorească

cu mare fast pe 1 august, mintea omenească, chiar dacă este întreținută cu muguri de hamei în rouă de lotus, începe să dea serios rateuri.

Că dacă în 2022 a folosit presiunea publică pentru a forța băncile să oprească scumpirea creditelor, deoarece BNR pierduse controlul psihologic asupra pieței monetare,

în 2026, când Consiliul Concurenței a transformat acea gâlceavă într-o sancțiune juridică și financiară masivă, Isărescu nu ne demonstrează altceva, decât că este învins de genetică și trădat de biologie.

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