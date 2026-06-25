Înapoi în garnizoană, fuga marș!

Ilie Bolojan nu a promis niciodată public că va susține guvernul Tomac, deși Eugen Tomac a susținut ulterior pe Adevărul că liderul liberal s-ar fi răzgândit pe parcurs.

Azi, Grindeanu reia snoava lui Tomac și o transformă în breaking news, iar presa o înghite cu tot cu mal, fără să ceară detalii.

Știrea, titrată cu litere de 10 m, să o vadă și nevăzătorii de pe tiktok este: Bolojan l-a mințit pe președinte.

Ilie Bolojan a exprimat primele dubii serioase pe TVR Info, pe 5 iunie, declarând că un guvern tehnocrat condus de Tomac riscă să nu aibă susținere în Parlament pentru reforme.

El a reiterat acest avertisment pe 8 iunie 2026, după consultările oficiale, punctând că un executiv fără o majoritate politică explicită nu este o soluție pentru România.

Pe 11 iunie 2026, în cadrul ședinței Biroului Politic Național al PNL, Bolojan a propus oficial colegilor să nu voteze Cabinetul Tomac.

A anunțat public refuzul pe Știrile ProTV și a catalogat propunerea drept un paravan menit să scutească PSD de răspunderea guvernării.

Răspândacii care răstălmăcesc tot ce a spus Bolojan sunt sculele SRI și ne iau de proști: Grindeanu, Tomac, dracu’, lacu’. Părerea mea este că SRI s-a deprofesionaizat îngrijorător de mult,

încât să ajungă ca politicile lui de budoar să fie făcute de retardați, sociopați, scelerați și condamnați cu suspendare.

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