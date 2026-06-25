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logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1064 - 28.06.2026

Înapoi în garnizoană, fuga marș!

Ilie Bolojan nu a promis niciodată public că va susține guvernul Tomac, deși Eugen Tomac a susținut ulterior pe Adevărul că liderul liberal s-ar fi răzgândit pe parcurs.
Azi, Grindeanu reia snoava lui Tomac și o transformă în breaking news, iar presa o înghite cu tot cu mal, fără să ceară detalii.
Știrea, titrată cu litere de 10 m, să o vadă și nevăzătorii de pe tiktok este: Bolojan l-a mințit pe președinte.
Ilie Bolojan a exprimat primele dubii serioase pe TVR Info, pe 5 iunie, declarând că un guvern tehnocrat condus de Tomac riscă să nu aibă susținere în Parlament pentru reforme.
El a reiterat acest avertisment pe 8 iunie 2026, după consultările oficiale, punctând că un executiv fără o majoritate politică explicită nu este o soluție pentru România.
Pe 11 iunie 2026, în cadrul ședinței Biroului Politic Național al PNL, Bolojan a propus oficial colegilor să nu voteze Cabinetul Tomac.
A anunțat public refuzul pe Știrile ProTV și a catalogat propunerea drept un paravan menit să scutească PSD de răspunderea guvernării.
Răspândacii care răstălmăcesc tot ce a spus Bolojan sunt sculele SRI și ne iau de proști: Grindeanu, Tomac, dracu’, lacu’. Părerea mea este că SRI s-a deprofesionaizat îngrijorător de mult,
încât să ajungă ca politicile lui de budoar să fie făcute de retardați, sociopați, scelerați și condamnați cu suspendare.
–––
Pier Francesco Mola, Țăran orb, Palazzo Chigi, Ariccia
Cornel Ivanciuc 25 - iunie - 2026

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