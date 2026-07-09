Nici gunoiul nu mai este regal

M-am gandit sa scriu un poem, despre un gunoi boem. Ce ,,targ cumplit de negustori”! Era afumat evreul. E targ cumplit de visatori. Cum sa arunci domnule, asa frumusete de gunoi, la marginea orasului.! Strada UNIVERSITATII fosta 23 August, Victor Macri si Carol, e strada ,,domneasca”, are gunoernita ei, se respecta. Exemplele bune, tin la noi ca o minune.

Si totusi, pe vecina strada, strecurata in Nomenclatorul stradal al orasului intr-o forma ,,maraita,”MR IANCU FOTEA, fosta Avantului si Pavel Tkacenco, a mai aparut o ,,amenajare de gunoi,” nu-i poti spune groapa, cu pretentii elitiste si conditii de cazare cu parfum boieresc. Imobilul nu are numar. Cei de la primarie, care dau numere, exista un asemenea serviciu, sunt mai mult pe teren. Numerotarea se face acum online si cu cheltuiala clientului.