În timp ce guvernul românesc pare că face tot ce îi stă în putință împotriva propriilor agricultori, lăsându-i să se descurce singuri în fața costurilor sufocante, Grecia oferă o adevărată lecție de sprijin național prin măsuri excepționale de subvenționare a producției agroalimentare.

Această politică vizionară a statului elen reprezintă un colac de salvare și un motor de creștere extraordinar pentru fermieri. În Grecia, subvențiile guvernamentale masive pentru curentul agricol fac ca încălzirea electrică a serelor sau irigațiile să aibă un cost nesemnificativ.

Prin programe de un real succes, precum tariful special Agrotiko Revma sau inițiativa de lungă durată GAIA, statul elen reduce prețul energiei electrice cu 80% pentru exploatațiile agricole.

Deoarece încălzirea serelor pe timp de iarnă generează un consum uriaș de kilowați, aceste contracte pe termen lung cu prețuri plafonate absorb integral șocul financiar. Pentru un inginer agronom local, acest cumul de reduceri directe transformă factura de energie într-o cheltuială simbolică, oferind percepția reală că electricitatea este aproape gratis.

Pe lângă ajutorul vital pentru energie, pachetul de sprijin elen include o altă măsură extrem de lăudabilă: subvenționarea și returnarea taxelor pentru motorina agricolă (Agrotiko Petreleo). Fermierii greci primesc înapoi sume importante din costul combustibilului folosit la tractoare și utilaje, asigurându-se astfel că lucrările câmpului nu devin o gaură neagră financiară. Acest scut de protecție oferit de Atena nu doar că menține fermierii pe linia de plutire, dar le oferă predictibilitate și putere economică să concureze pe piețele internaționale.