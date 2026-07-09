Ce spunea Predoiu în 2023 și ce spune acum despre azilele groazei

În iulie 2023, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, zicea că intervenția poliției la azilele groazei de la Voluntari a fost târzie, deoarece ancheta DIICOT a durat ani de zile pentru a nu compromite cazul în instanță.

Predoiu a mințit fără să clipească. În cazul de la Voluntari, DIICOT s-a sesizat din oficiu abia în februarie 2023. N-au fost ani de anchetă, ci luni. Cinci la număr.

A fost clar comandă politică la Voluntari. Oricât de straniu vi s-ar părea, comanda a venit din interiorul PSD. Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse devenise îngrijorător de influentă în partid.

Înlăturarea ei din Guvern și erodarea imaginii ei publice au convenit facțiunii Ciolacu, care plănuia o reconfigurare a puterii în PSD și un control total asupra deciziilor din filiala București.

Scandalul azilelor de la Voluntari a explodat în capul primarului Florin Pandele, și prin ricoșeu asupra soției lui, Gabrielei Firea. Sub presiunea publică, Firea și-a dat demisia din Guvern.

Prin scoaterea ei din joc, Grindeanu a devenit numărul doi în PSD, fiind principalul favorit să preia frâiele partidului în momentele de tranziție.

Imediat după suspendarea ei, conducerea interimară a PSD București a fost preluată de Paul Stănescu, secretarul general al partidului, o mișcare menită să țină organizația Capitalei sub controlul direct a lui Ciolacu, blocând o eventuală revoltă a structurilor fidele Gabrielei Firea.

Campania de imagine negativă care a lovit nucleul Firea-Pandele a slăbit influența liderilor din sudul țării în deciziile majore. Acest declin a permis ascensiunea facțiunii din Banat, controlată de Sorin Grindeanu.

Banatul a căpătat o greutate mult mai mare la împărțirea sferelor de influență și a candidaturilor eligibile din partid. Se vede rolul Banatului pesedist în mizeria Nordis, avându-i ca protagoniști pe Grindeanu și Simonis.

Astăzi, același acuzator în cazul azilelor din Bihor, este ubicuul la locul potrivit și la momentul potrivit, Cătălin Predoiu. Comunicatul poliției, după descinderea la azilul de la Dumbrava, în urma declanșării anchetei DIICOT, dă senzația unei lucrări infailibile, începută cu ani în urmă.

Că totul este o însăilare în pripă, venită în urma unei comenzi politice, aceea de a lega scandalul azilelor din Bihor de numele lui Ilie Bolojan, se vede din grozăvia scornelilor unor minți disperate de a scăpa de actualul premier.

Scorneli care se prăbușesc de la o oră la alta, în urma confruntării cu realitatea din teren. Poliția lui Predoiu lasă de înțeles că ar fi strâns probe între 2020 și luna iunie 2026 despre atrocitățile din Bihor.

Lucrătura se prăbușește înainte de a produce efecte, dat fiind faptul că așa-zisele probe strânse de anchetă vizează doar mandatul de președinte al CJ Bihor al lui Ilie Bolojan, din 2020-2024. Or, povestea azilelor s-a desfășurat pe perioada a patru mandate de președinți de consiliu județean.

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