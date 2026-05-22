Și Consulatul German a fost halit sovieticește

Strada Holban nr.3. Cladirea fostului Consulat German, construita in anul 1871 de Hedwig Schwab.

In 10 aprilie 1909, E.A. Schafer cere primariei Galati autorizatie pentru ,,a face reparatii radicale la cladirea cu trei etaje, proprietatea Consulatului German din acest oras.”O obtine in 22 aprilie 1909.

Fotografiile sunt din anul 1946, cand cladirea a fost ,,arestata” de sovietici. La plecarea trupelor sovietice, venindu-le greu sa o ia cu ei, au obligat statul roman sa le rascumpere. In 1946, cladirea se invecina la est si sud cu imobilul Pulcheriei Sturza, azi in stadiul de ruina, la nord cu strada Holban, fosta Culturii si Ostrovski, iar la vest cu Leon Molhom. Avea o suprafata cladita de 521 metri si o suprafata de teren de 1183m. Va imaginati cati s-au lins pe degete de aici dupa 1990!