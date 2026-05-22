Tabăra PSD seamănă cu o haită de chihuahua în călduri sau cu una care a contractat jigodie

Cu cât sunt mai mici, cu atât câinii intră mai des în călduri. Dacă rasele mari și primitive intră o dată pe an, cele pitice, gen yorkshire terrier, chihuahua, toy sau bichon maltez intră de până la patru ori pe an.

Piticaniile își schimbă vizibil comportamentul în timpul căldurilor sau jigodiei, iar agitația și lătratul excesiv sunt printre cele mai comune semne că nu mai știu de capul lor.

Uitați-vă la specimenele Sorin Grindeanu, Daniel Zamfir, Mihai Fifor, Claudiu Manda, Lia Olguța Vasilescu sau Adrian Câciu. Nu-i așa că au devenit brusc mai agitate și că par că nu-și mai găsesc locul în ecositem?

Nu-i așa că pare că latră mai des la ferestrele audiovizualului, că se frichinesc de colo până colo în studiouri, că schelălăie fără un motiv evident, poate din cauza disconfortului mental sau a presiunii hormonale?

Problema e că dacă la chihuahua stresul hormonal poate fi calmat cu jucării inteligente, de genul jucăriilor Kong cu recompense înăuntru, la Grindeanu, Zamfir sau la Lia Olguța jigodia poate fi fatală.

––––