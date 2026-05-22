Separatiștii pro-ruși din Tiraspol acuză Ucraina de „atacuri teroriste” în regiunea separatistă!

Regiunea separatistă transnistreană este într-un moment de cotitură. Are grave probleme financiare și economice după ce nu mai pot folosi gazele rusești fără să plătească așa cum s-a întâmplat mai bine de 30 de ani.

Republica Moldova promite sprijin și integrarea economiei din stânga Nistrului, dar cere demilitarizarea și democratizarea regiunii.

Guvernul de la Chișinău anunță că lucrează la un plan care ar putea fi discutat în contextul unui acord de pace privind Ucraina. O spune chiar președinta Maia Sandu.

„Dacă vor exista semnale pozitive în ceea ce privește un acord de pace pentru Ucraina, noi ne pregătim. Poate că aceasta este o fereastră de oportunitate.

Fără ca trupele rusești să plece de acolo, NU vom putea rezolva această problemă până la capăt.

Există un plan foarte detaliat. Avem patru secțiuni.

Cea economico-financiară, cea de securitate, cea socială și cea de comunicare pentru oamenii de pe malul stâng și pentru oamenii de pe malul drept”, spune Maia Sandu.

Autoritățile de la Chișinău intenționează să introducă norme speciale de funcționare a economiei Transnistriei, pentru a crea condiții de reintegrare, mai spun oficialii.

Acest lucru ar însemna introducerea treptată a impozitelor pentru agenții economici din Transnistria.

Numai că toate aceste oferte de reglementare sunt respinse categoric de separatiști.

De curând șeful Ministerului Securității din Tiraspol, Valerii Ghebos(poză), o persoană discretă, fără prea multe intervenții în mass-media a început să ofere interviuri presei din Rusia. Vine cu acuzații grave care s-ar putea să deranjeze, în special Kievul.

Ghebos susține că SBU, Serviciul de Securitate din Ucraina a pregătit atacurile din 2023 asupra unor obiective de securitate și militare din stânga Nistrului. Le numește ”atacuri teroriste” și susține că autoritățile din Republica Moldova ar fi știut, dar nu au făcut nimic să le preîntâmpine.

La 3 ani de la acele incidente de securitate extrem de ciudate, iată că Șeful KGB-ului local din Tiraspol acuză Kievul că stă în spatele lor.

Atacurile respective au ridicat multe semne de întrebare în momentul producerii lor.

În primul rând, au avut loc în primul an al invaziei rusești, când rușii încă sperau să ocupe Sudul Ucrainei ca să ajungă până în regiunea separatistă.

Dacă nu vă amintiți de acele incidente, vi le explic pe scurt.

În zona unui depozit militar a explodat un elicopter despre care jurnaliștii au scris că oricum nu era folosit de ani de zile.

Apoi a explodat o antenă de comunicații rămasă în zona separatistă din timpul URSS. Nu știm dacă era funcțională.

În centrul Tiraspolului, cineva a lansat dintr-un aruncător de grenade antitanc un proiectil asupra clădirii KGB-ului local. S-a întâmplat în weekend, când în clădire nu era nimeni.

În acele momente Tiraspolul spunea doar că nimeni nu-și asumă vina pentru aceste atacuri. Apoi susținea că a dejucat un alt atentat terorist cu o mașină capcană în care ar fi găsit explozibil.

Acum șeful KGB-ului din stânga Nistrului vine cu aceste acuzații, însă nu a prezentat până acum nicio dovadă. Kievul și Chișinăul nu au reacționat deocamdată.

RFI Romania Acest text a apărut în „Cronica lui Vitalie” de la