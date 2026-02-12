Cum ne-am procopsit cu cea mai mare sursă de poluare din lume

Pe 4 februarie a avut loc la Washington Prima Reuniune Ministerială dedicată Mineralelor Critice (Inaugural Critical Minerals Ministerial).

Oana Țoiu a fost îmbrățișată de Marco Rubio care i-a dat cea mai grozavă veste din istorie: România va procesa pământurile rare ale Statelor Unite extrase din Groenlanda.

Pentru NATO, pentru pace, dezvoltare, prosperitate, creștinătate și pentru jos monopolul chinezesc. Parteneriatul româno-american este conceput să dea șah Chinei și să spargă controlul Beijingului pe metalele critice și pământurile rare.

Prima și cea mai importantă mutare este parteneriatul dintre Critical Metals Corp (CRML) și filiala – FPCU, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu a Nuclearelectrica din Feldioara.

Spre deosebire de majoritatea minelor din lume care trimit minereul în China pentru rafinare, acest proiect creează un lanț complet aliniat interselor strategice ale Occidentului.

Minereul va fi adus de la mina Tanbreez din Groenlanda, cel mai mare zăcământ de pământuri rare din lume necontrolat de Beijing.

Fabrica va produce magneți de înaltă precizie pentru industria aerospațială și militară NATO. China a folosit istoric scăderea artificială a prețurilor pentru a scoate de pe piață concurenții occidentali în frunte cu SUA și Australia.

Noul parteneriat discutat pe 4 februarie la Washington include crearea unui bloc comercial care să garanteze prețuri minime pentru mineralele extrase din țări aliate, precum România, pentru a preveni falimentul acestora în fața manipulărilor chinezești.

Problema despre care nu se discută este că rafinarea pământurilor rare generează cele mai toxice deșeuri radioactive și chimice.

China a acceptat acest cost ecologic imens între 1990-2000, în timp ce în Occident reglementările de mediu au făcut exploatarea mult prea scumpă.

Practic, România se va transforma într-un focar de noxe care va face ca în primul rând Brașovul să fie scos de pe harta turistică urmat de Valea Prahovei, Bucegi, Piatra Craiului, Sighișoara și bisericile fortificate săsești.

Partea de S-E a Transilvaniei va deveni un deșert radioactiv, iar România se va alinia suratelor ei din lumea a treia, Sierra Leone, Guineea sau Malawi.

Mă întreb, de ce pe niciuna din participantele la Prima Reuniune Ministerială dedicată Mineralelor Critice nu a căzut acest pocinog, ci tocmai pe România.

Probabil, zic eu, lidership-ul lor este de altă calitate, nu unul second hand.

