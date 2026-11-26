Story time duminical, cu justiția la cafeluța amară.

Pe vremea lui Dragnea, justiția s-a trezit cu două unelte de intimidare la pachet: Inspecția Judiciară, care te putea scoate din magistratură, și Secția Specială, care te putea trimite la pușcărie. Secția a ajuns rușinea României și a fost desființată, dar Inspecția a rămas pe loc, iar oamenii care le-au mânuit pe amândouă au fost răsplătiți pe rând.

Totul a pornit în septembrie 2018, când Dragnea l-a certat public pe Tudorel Toader că încă nu terminase ordonanța pe Inspecția Judiciară, iar Guvernul s-a grăbit s-o adopte în două zile. Prin ordonanța asta, șefii Inspecției rămâneau în funcție fără concurs și fără să-i mai întrebe cineva de la CSM. Legile justiției votate de PSD le dăduseră deja tot ce le trebuia: un inspector-șef care își alege singur oamenii și dreptul exclusiv de a porni acțiuni disciplinare împotriva judecătorilor. Din aceleași legi s-a născut și Secția Specială, făcută anume ca să-i ancheteze pe magistrați.

Prima pe listă a fost Laura Codruța Kovesi. Inspecția a pornit împotriva ei patru acțiuni disciplinare într-un singur an, una pentru că nu se prezentase în fața unei comisii parlamentare a PSD, și le-a pierdut pe toate. Iar când Kovesi a ajuns favorită la șefia Parchetului European, s-a pus în mișcare și Secția Specială. Procuroarea Adina Florea i-a deschis un dosar pe plângerea lui Sebastian Ghiță, fugar în Serbia, și i-a pus control judiciar tocmai în zilele în care la Bruxelles se decidea numirea. Înalta Curte a anulat măsura, dosarul a fost clasat ani mai târziu, iar Secția n-a prins în primii doi ani niciun magistrat corupt. Veniturile doamnei Florea, în schimb, s-au triplat.

Gheorghe „Giani” Stan, adjunctul șefului Inspecției, a fost mutat interimar în fruntea Secției Speciale, iar de acolo PSD l-a trimis judecător la Curtea Constituțională, pentru nouă ani. La nunta lui, câțiva ani mai târziu, Lia Savonea s-a numărat printre invitați.

În 2021, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a scris negru pe alb că asemenea numiri pot face din Inspecție un „instrument de presiune sau de control politic” asupra judecătorilor. Un an mai târziu Secția Specială era desființată, însă Inspecția a scăpat neatinsă, iar cei care o aveau în mână nu mai aveau nevoie de nicio ordonanță.

Urmările s-au văzut repede. Cristi Danileț a fost dat afară din magistratură de trei ori, a câștigat de fiecare dată în instanță, iar CEDO a condamnat România pentru felul în care fusese sancționat. Judecătorul Bogdan Mateescu, înregistrat pe când îi oferea o slujbă unei grefiere din dosarul tatălui său, a scăpat basma curată la Inspecție, iar peste un an ajunsese el însuși inspector. După documentarul „Justiție capturată”, inspectorii n-au găsit nicio neregulă la Curtea de Apel București și au trecut dosarele prescrise drept „coincidență temporală”. Pe judecătorul care vorbise în documentar l-au găsit în schimb vinovat în trei luni.

Ultima lovitură a căzut la Pitești, pe doi judecători care îl trimiseseră la închisoare pe fostul ministru Chițoiu. Au fost sancționați cu cinci voturi la patru, deși Înalta Curte le lăsase pedeapsa în picioare. Până și un membru al CSM, procurorul Claudiu Sandu, vorbește deschis despre „mafia din justiție” și despre tăcerea care o acoperă.

USR a propus ca șefii Inspecției să fie aleși prin concurs, cu audieri publice și cu votul a două treimi din CSM. PSD a votat împotrivă, ceea ce nu mai miră pe nimeni: cine a cioplit bâta n-o aruncă nici în ruptul capului.