Privită din avion, pare un șarpe uriaș care traversează câmpii și dealuri. Cea mai mare parte a frontierei nu este marcată de munți, ziduri sau garduri, ci urmează cursul unui râu care șerpuiește printre câmpii, păduri și terenuri agricole.

Este vorba despre râul Prut, care desparte cele două țări pe cea mai mare parte a lungimii frontierei. Privit de la înălțime, traseul său formează numeroase coturi și meandre, iar imaginea seamănă cu un șarpe uriaș care străbate peisajul de la nord la sud.

Frontiera dintre România și Republica Moldova are aproximativ 681 de kilometri. Ea începe în nord, în apropierea graniței cu Ucraina, și continuă până în sud, acolo unde Prutul se varsă în Dunăre, în zona Giurgiulești.

Există și o particularitate geografică interesantă: o mică porțiune a graniței urmează cursul Dunării, după confluența celor două ape.

Istoria acestei frontiere este strâns legată de evenimentele dramatice din anul 1940. În urma ultimatumului sovietic din iunie, România a fost obligată să cedeze Basarabia și nordul Bucovinei Uniunii Sovietice. Ulterior, granița dintre teritoriul românesc și cel sovietic a fost stabilită în mare parte pe cursul Prutului.

După destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991, Republica Moldova și-a proclamat independența, iar vechea delimitare dintre republicile sovietice a devenit frontieră internațională între două state independente.

De-a lungul Prutului există puncte de trecere rutiere și feroviare care permit legătura dintre cele două țări. Printre cele mai cunoscute se numără Albița–Leușeni, Sculeni–Sculeni, Stânca–Costești și Galați–Giurgiulești.

Pentru oamenii care locuiesc în apropierea râului, Prutul face parte din viața de zi cu zi. Pentru cei care privesc harta Europei, este o frontieră naturală cu un traseu aparte. Iar pentru românii de pe ambele maluri, râul are și o semnificație istorică și sentimentală, fiind martorul unor schimbări care au despărțit familii și comunități.

Privită de sus, granița pare doar o linie sinuoasă desenată de natură. Privită prin prisma istoriei, însă, fiecare cot al Prutului spune o poveste despre geografie, politică și oameni.