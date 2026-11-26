Recent Maia Sandu a reluat în câteva rânduri, la cererea jurnaliștilor, tema unificării cu noi. Pentru că Ucraina rezistă și, de când europenii nu s-au mai bazat pe clanul Trump, chiar ripostează dur, Kremlinul a intrat în criză de timp.

Da-da, Rusia, până acum indiferentă la numărul de vieți pe care și le sacrifică, a început să scârțăie din toate încheieturile.

Ca urmare, pe lângă exploatarea la maximum a perioadei 2.0 din politica americană, se agață de tot ce mai prinde.

În capul listei, pe lângă altele, …zgândărirea situației neclare din Transnistria. De aici presiuni pe conducerea de la Chișinău și nevoia de a se găsi forme de apărare.

Reunirea sub cupola Uniunii Europene a noastră cu frații de peste Prut ar fi o variantă foarte bună. Dar durata acestui proces, trainic altfel, pare-se că depășește evoluția evenimentelor în conflictul din Ucraina.

Ca urmare reunificarea directă și integrarea implicită în NATO pare o soluție mai sigură.