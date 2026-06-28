Portofelul digital este un fișier pdf. salvat în telefon, având valoarea juridică a documentelor fizice precum permisul de conducere, diplomele de studii sau cardul de sănătate. Sistemul, adică partea nereformată a statului, compusă din borhotul forțelor antioccidentale diseminate în toate structurile administrației

și în presa finanțată de stat, a lansat sperietoarea că trădătorul Bolojan a dat Germaniei o afacere de sute de milioane de euro, în detrimentul companiilor românești de software; că Germania l-a impus premier pe Siegfried Mureșan, dat fiind faptul că acesta are conexiuni strânse cu Berlinul, poziție din care va favoriza firme de consultanță sau mari integratori IT cu capital german în cazul portofelului digital.

Ca de obicei, cozile de topor din presă uită că România nu a putut derula singură proiectul în mod eficient, din cauza incapacității tehnice de a crea o soluție proprie într-un timp util. Guvernul a preluat gratuit codul sursă dezvoltat de Germania, realizând economii de sute de milioane de euro și evitând costuri uriașe de cercetare și dezvoltare.

Implementarea și integrarea bazelor de date naționale din România se realizează prin investiții digitalizate din fonduri PNRR și MIPE. Germania nu controlează aplicația României. Ea a pus la dispoziție codul de bază în mod liber și deschis. România își va construi propria variantă națională – RoEUDIW – pe această fundație.

Datele cetățenilor români vor rămâne stocate pe servere din România și vor fi gestionate exclusiv de autoritățile române, MAI și ADR – Autoritatea pentru Digitalizare, nu de Germania. MAI va dezvolta aplicația mobilă RO Wallet și infrastructura tehnică aferentă, urmând să emită și datele oficiale de identificare digitală ale cetățenilor.

Serverele care deservesc Portofelul Digital European (EUDI Wallet) în România sunt găzduite în infrastructura securizată a statului, administrată de STS și ADR. Cheile criptografice sunt administrate în sistem partajat decentralizat; cheia privată stă exclusiv pe telefonul utilizatorului, iar cheile publice la autorități.

Cheia privată este generată direct în cipul securizat al telefonului utilizatorului – Secure Enclave/StrongBox. Nimeni din exterior nu o poate accesa sau copia. Cheile publice sunt administrate de statul român prin infrastructuri de chei publice. Acest lucru permite verificarea autenticității documentelor transmise. Utilizatorul decide când și cui trimite datele, deblocând cheia privată prin aplicația biometrică.

Codul sursă este auditat în mod obligatoriu de organisme independente de certificare și acreditate la nivel european și de agențiile naționale de securitate cibernetică cum ar fi Directoratul Național de Securitate Cibernetică în România și BSI în Germania.

Legătura dintre portofelul digital, vânzarea Românei Germaniei de către Ilie Bolojan și impunerea de către Germania a lui Siegfried Mureșan ca premier, este operată de PSD prin deputatul Mădălin Borș, secretarul comisiei IT din Parlament. Borș a absolvit Colegiul Național de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliție, destinat civililor și funcționarilor publici.

Este versiunea săracă cu duhul a Colegiului Național de Securitate din subordinea SRI, prin Academia Națională de Informații, dedicată creierului dotat cu mai puțină imaginație al milițienilor și urmașilor lor. Borș este un suveranist neevoluat, un antioccidental activ și un conspiraționist devenit pericol public.

Ca de obicei aceste cadre speriate de bombe sunt medii ale unor politici antinaționale elaborate de dușmanii din interior ai României. Toate tâmpeniile devenite politică de stat a sistemului, proferate de Borș în cazul portofelului digital, au fost preluate de condamnatul cu suspendare de serviciu din media, prin care presa cumpărată și vândută de sistem, le-a dospit și rostogolit în produsele sale toxice.

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