Încep cu câteva concretizări privind activitatea dronelor ucrainene în Crimeea pe parcursul nopții trecute. Dronele SBU au lovit navele de aprovizionare militară Volga și Viatka din cadrul Proiectului 15310, precum și feribotul de transport marfă-pasageri „Petropavlovsk”, aflate la șantierul naval „Zatoka” din Kerci.

„Navele Volga și Viatka au fost construite pentru Ministerul Apărării din rusia. Scopul lor este de a implementa sistemul de supraveghere hidroacustică „Garmonia” pentru recunoaștere militară subacvatică. De asemenea, acestea pot amplasa mine de proximitate pentru a distruge nave, conducte subacvatice, cabluri și alte infrastructuri critice. Fiecare dintre aceste nave costă sute de milioane de dolari”, a menționat SBU.

Dronele SBU au lovit, de asemenea, echipamente militare și o stație radar, parte din sistemul de rachete antiaeriene S-400 care acoperea strâmtoarea Kerci.

Și în noaptea asta, Podul Kerci a fost închis, autoritățile de ocupație raportând că ar fi respins un atac cu drone. Au fost atacate obiective strategice și în Sevastopol, Balaklava etc.

Totodată, pe rețelele sociale au apărut informații despre atacuri cu rachete asupra orașului Volgograd. Aceste rapoarte au fost confirmate ulterior de autoritățile ruse. Se pare că a fost lovită uzina Titan-Barrikady, o întreprindere cheie ale complexului militar-industrial rus. Compania produce lansatoare, sisteme de artilerie și componente pentru sisteme de rachete, inclusiv Iskander-M, Yars și Topol-M. Din 2022, se află sub sancțiuni internaționale pentru producerea de arme pentru armata rusă. Acum, dimineața, guvernatorul regiunii, Bocearov, a raportat că sunt 10 victime. Potrivit acestuia, „incendiile locale au fost stinse rapid”, ceea ce nu prea corespunde adevărului…

Dincolo de toate astea, cea mai frumoasă veste este că, ieri, Ucraina și-a returnat din captivitatea rusă alți 160 de cetățeni. Toți erau ținuți în prizonierat din 2022. Printre cei eliberați sunt militari din FAU, Serviciul de Transport Special de Stat, Garda Națională și grăniceri. Aceștia au apărat Ucraina la Mariupol și la Azovstal, precum și pe direcțiile Donețk, Luhansk, Harkiv, Zaporijia, Kyiv, Cernihiv și Sumî. Pe lângă soldați și sergenți, 58 de ofițeri au fost returnați acasă. Cel mai tânăr apărător eliberat are 26 de ani. #SlavaUkraini #HeroyamSlava