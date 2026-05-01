Un Nimeni cu bani a primit verde să scufunde Faleza din zon „Panaramic”

RISC MAJOR DE ALUNECĂRI DE TEREN PE FALEZA SUPERIOARĂ A DUNĂRII!

În cadrul ședinței de Consiliu Local din 29 aprilie 2026, am solicitat în mod expres administrației PSD, respingerea documentației și a Planului Urbanistic care vizează realizarea unui ansamblu rezidențial pe taluzul Bulevardului Marea Unire, pe Faleza Superioară (zona Restaurant Alex), din Galați.

Motivul este unul cât se poate de clar: riscul major de alunecare de teren și afectarea gravă a imaginii urbanistice a orașului. Terenul vizat este situat pe o suprafață înclinată (taluz), cu rol esențial în menținerea stabilității solului.

Gălățenii merită răspunsuri la întrebări care ridică serioase semne de întrebare:

Locuințe „de serviciu” sau afacere imobiliară mascată?

Deși regulamentul zonei (UTR 32) interzice locuirea colectivă, se propun 6 unități locative sub eticheta de „locuințe de serviciu” pentru o persoană fizică controversată. Cum justifică Primăria acest artificiu pentru uz rezidențial privat?

Dispariția peste noapte a spațiului verde

Terenul a fost radiat din Registrul Spațiilor Verzi cu doar câteva luni înainte de avansarea proiectului. Cine a decis că taluzul Falezei nu mai trebuie protejat pentru a deveni construibil?

Parcări private pe domeniul public?

Proiectul recunoaște că nu poate asigura necesarul de locuri de parcare și propune închirierea a 6 locuri de pe domeniul public. Este aceasta noua politică: sacrificarea parcărilor cetățenilor pentru profitul dezvoltatorilor?

Solicit transparență totală!

Am cerut o situație clară a tuturor terenurilor retrocedate pe Faleza Superioara în acest mod.

Nu putem rămâne pasivi în fața unor decizii urbanistice care ridică atâtea semne de întrebare și care pot pune în pericol siguranța cetățenilor.

Galațiul are nevoie de dezvoltare, dar nu cu prețul distrugerii taluzului de susținere și a Falezei superioare!