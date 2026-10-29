Lovitură pe piaţa energetică! Dorinel Umbrărescu vrea activele fostei regii nucleare RAAN, aflată în faliment

Profit.ro De la autostrăzi și combinate siderurgice, spre energie?** Grupul UMB, controlat de familia Umbrărescu, își continuă diversificarea investițiilor. Compania UMB Holding SRL a depus o ofertă pentru cumpărarea unor active ale Regiei Autonome pentru Activități Nucleare (RAAN), aflată în faliment, potrivit informațiilor publicate deși confirmate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Deocamdată, nu au fost făcute publice nici activele exacte vizate, nici valoarea ofertei. Prin urmare, **nu este confirmat că UMB dorește să cumpere termocentrala Romag Termo**.

**Romag Termo Halânga, un activ industrial important**

Una dintre cele mai cunoscute instalații din patrimoniul fostei RAAN este termocentrala Romag Termo Halânga, situată în apropiere de Drobeta-Turnu Severin.

Unitatea, care funcționa pe bază de lignit și păcură, a fost scoasă din nou la licitație, cu un preț de pornire de **30 de milioane de euro, plus TVA**.

Vânzarea nu a fost însă ușoară. Potrivit articolului-sursă, 12 licitații organizate în perioada noiembrie 2024 – iunie 2026 nu au dus la încheierea tranzacției.

O eventuală preluare ar putea deschide o nouă etapă pentru valorificarea acestui patrimoniu industrial, însă rămâne de văzut ce intenții are concret grupul UMB.

**UMB nu este singurul potențial cumpărător**

În procesul de valorificare a activelor RAAN este interesată și compania General Turbo SA, specializată în echipamente pentru sectorul energetic.

Reprezentanții AFM au confirmat discuțiile cu cele două companii, iar propunerile urmează să fie analizate conform legii.

AFM este principalul creditor al fostei regii, având de recuperat peste **367 de milioane de lei**. Valorificarea activelor ar putea contribui la recuperarea unei părți din această datorie.

**Ce s-a întâmplat cu fabrica de apă grea?**

RAAN a administrat și Romag Prod, instalația industrială care producea apă grea pentru programul nuclear al României.

Producția a fost oprită în 2015, iar regia a intrat în faliment în 2016. Ulterior, Nuclearelectrica a analizat posibilitatea reluării producției, dar a renunțat la proiect și s-a orientat către testarea unei tehnologii alternative la Râmnicu Vâlcea.

**O nouă direcție pentru afacerile familiei Umbrărescu?**

Cunoscut în special pentru proiectele de infrastructură rutieră, grupul UMB și-a extins în ultimii ani activitatea și în industria siderurgică, prin investiții în combinate precum cele de la Oțelu Roșu și Hunedoara.

O eventuală achiziție a unor active RAAN ar putea însemna o nouă extindere în sectorul energetic. Totuși, până la clarificarea ofertei și a planurilor de investiții, multe întrebări rămân deschise.

**Important:** depunerea unei oferte nu înseamnă că achiziția a fost aprobată sau că tranzacția s-a încheiat.