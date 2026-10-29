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logoImpact EST anul XXIII – 2026, nr. 1076 - 31.10.2026

Maia Sandu, despre vizita premierului Luca Niculescu

L-am primit astăzi la Chișinău pe Prim-ministrul României, Luca Niculescu, în prima sa vizită externă.
Am discutat despre proiectele care ne leagă de România și de Uniunea Europeană: liniile electrice, drumurile și podurile, calea ferată și punctele de trecere a frontierei. Vrem ca oamenii să circule mai ușor și să petreacă mai puțin timp la frontieră, iar energia să fie mai sigură și mai accesibilă.
Economiile noastre sunt deja împletite. Capitalul românesc este prezent în Republica Moldova, iar cel moldovenesc – în România, cu mii de companii și locuri de muncă de o parte și de alta a Prutului.
Am vorbit și despre securitate. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să amenințe securitatea cetățenilor noștri, inclusiv prin dronele și rachetele care violează spațiul aerian al ambelor țări. Condamnăm atacurile Rusiei asupra navelor civile în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale ale României, care pun în pericol vieți și comerțul în întreaga regiune. În acest context, vom intensifica schimbul de informații, avertizarea timpurie și cooperarea pentru implementarea celor mai eficiente soluții de apărare aeriană.
Pe măsură ce Republica Moldova avansează spre Uniunea Europeană, contăm pe România. O Moldovă democratică, liberă și ancorată în UE va rămâne, la rândul ei, un partener de încredere și un factor de stabilitate în regiune.
Îi mulțumesc Prim-ministrului Niculescu pentru angajamentul de a duce mai departe proiectele noastre comune și îi doresc succes în mandatul pe care și l-a asumat.
Maia Sandu﻿ - postată public de autor pe pagina sa de Facebook 29 - octombrie - 2026

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