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logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1064 - 28.06.2026

A murit Ramiro Valdés Menéndez, unul dintre ultimii lideri istorici ai Cubei

Cuba închide încă o pagină din istoria sa. Ramiro Valdés Menéndez, unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai vechii garde revoluționare, a murit ieri, în dimineața zilei de duminică, 21 iunie 2026, la vârsta de 94 de ani.
Anunțul oficial a fost dat chiar de conducerea de la Havana și de președintele țării.
Pentru cubanezi, omul acesta a fost o adevărată legendă vie, fiindcă a fost prezent la absolut toate momentele care au schimbat destinul insulei. A fost extrem de apropiat de Fidel și Raúl Castro încă de la început. A participat la celebrul atac de la cazarma Moncada în 1953 și s-a aflat pe iahtul „Granma” atunci când rebelii au debarcat în Cuba pentru a porni revoluția. De altfel, a fost unul dintre puținii care au supraviețuit acelei debarcări extrem de grele.Mai târziu, a luptat în munții Sierra Maestra și a fost numărul doi în coloana de partizani condusă de legendarul Che Guevara, alături de care a dus bătălia decisivă de la Santa Clara.
După ce au preluat puterea în 1959, el a fost cel care a pus bazele serviciilor de securitate, servind de mai multe ori ca Ministru de Interne și viceprim-ministru. Pentru devotamentul său, guvernul i-a oferit cele mai mari distincții ale statului, numindu-l „Erou al Republicii”. Odată cu plecarea lui, se încheie practic o întreagă epocă pentru Cuba.
Maria Cristea 25 - iunie - 2026

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