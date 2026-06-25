A murit Ramiro Valdés Menéndez, unul dintre ultimii lideri istorici ai Cubei

Cuba închide încă o pagină din istoria sa. Ramiro Valdés Menéndez, unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai vechii garde revoluționare, a murit ieri, în dimineața zilei de duminică, 21 iunie 2026, la vârsta de 94 de ani.

Anunțul oficial a fost dat chiar de conducerea de la Havana și de președintele țării.

Pentru cubanezi, omul acesta a fost o adevărată legendă vie, fiindcă a fost prezent la absolut toate momentele care au schimbat destinul insulei. A fost extrem de apropiat de Fidel și Raúl Castro încă de la început. A participat la celebrul atac de la cazarma Moncada în 1953 și s-a aflat pe iahtul „Granma” atunci când rebelii au debarcat în Cuba pentru a porni revoluția. De altfel, a fost unul dintre puținii care au supraviețuit acelei debarcări extrem de grele.Mai târziu, a luptat în munții Sierra Maestra și a fost numărul doi în coloana de partizani condusă de legendarul Che Guevara, alături de care a dus bătălia decisivă de la Santa Clara.