Așa ceva nu s-a mai întâmplat până acum: Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că la 25 aprilie a avut loc un atac asupra bazei aeriene Șagol din Celiabinsk care se află la mai bine de 1.700 km de granița cu Ucraina. Potrivit SBU, acolo au fost distruse patru aeronave! Se pare că acestea sunt două avioane Su-57, un Su-34 și un avion deocamdată neidentificat, la fel din seria Su. Costul estimat al unui avion Su-34 este de aproximativ 35-50 de milioane de dolari, iar a unui avion de vânătoare Su-57 ajunge la 100-120 de milioane de dolari per unitate. Mda, evenimentele se derulează fix conform planului Kyiv-în-trei-zile…

Despre o altă veste bună scrie Kyiv Independent: în sfârșit, Ucraina a găsit o modalitate de a contracara rachetele Kinjal. Specialiștii ucraineni anunță o descoperire tehnologică în domeniul apărării aeriane care ar putea schimba radical abordarea interceptării rachetelor Kinjal — una dintre cele mai periculoase rachete hipersonice rusești. Este vorba despre un nou sistem de război electronic numit „Lima”, care este capabil nu numai să bruieze semnalul, ci să și devieze cursul rachetelor în timp ce acestea sunt încă în zbor. Sper ca descoperirea să fie implementată cât mai repede și, astfel, să fie salvate cât mai multe vieți omenești.

Totodată, Direcția Generală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina a desfășurat încă o operațiune specială complexă absolut spectaculoasă. Pe scurt. GUR a plasat un agent de-al său în anturajul generalului-maior Apti Alaudinov, comandantul cecenilor. Se pare că agentul era un militar recrutat chiar din „Ahmat”. Apoi i-a transmis acestuia un dipozitiv de ascultare cu o dronă FRV și a monitorizat liniștit comunicațiile „Ahmat” din februarie până în aprilie. Ahmat opera pe direcția Sumî. După operațiune, agentul a fost evacuat cu succes pe teritoriul ucrainean, iar unitatea s-a ales cu peste 220 de victime (41 de morți, 87 de răniți și peste 100 de dispăruți) și o grămadă de echipamente distruse.

Pe final, revenind la discuția telefonică pe care putin a avut-o cu trump la 29 aprilie, rugându-l să aranjeze un armistițiu pentru 9 mai, mă gândesc că au apus timpurile când președintele american avea pârghii serioase de a-l influența pe Zelenski. Acum Ucraina a primit un pachet gigantic de ajutor european de 90 de miliarde de euro și, se pare, este asigurată din punct de vedere financiar până la mijlocul anului 2028. În plus, Ucraina și-a mărit de zece ori producția comună de drone și muniții cu Europa. În acest context, rolul SUA devine din ce în ce mai puțin important. Așa că s-ar putea ca parada de 9 mai 2026 să fie cea mai jalnică paradă rusească din toate timpurile. #SlavaUkraini #HeroyamSlava