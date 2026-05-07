Aseară, am asistat la o declarație de război citită de Ciprian Ciucu, de la cartierul general din Modrogan. Părea că se adresează PSD, care a generat criza politică prin boicotarea sistematică a programului de guvernare, care a condus la destrămarea coaliției și la demiterea cabinetului, împreună cu AUR.

Ciucu s-a adresat de fapt, președintelui Nicușor Dan. Cel care și-a asumat rolul de mediator, refuzând să se situeze de partea lui Ilie Bolojan. În campania pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan n-a fost deloc mediatorul care se pretinde astăzi. Deși PNL îl propusese primar pe Ciprian Ciucu, Nicușor Dan s-a afișat explicit cu Cătălin Drulă și staful USR.

Prin acea alegere, el a validat un candidat în detrimentul altuia, demontând din start ideea că natura sa politică ar fi una de arbitru neutru. În cazul lui Ilie Bolojan miza este supraviețuirea statului în fața celor care au dat foc la cetate. Refuzul președintelui de a-l susține pe Ilie Bolojan, invocând neutralitatea, a însemnat abandonarea singurei redute capabile să țină piept antireformei și haosului.

Prin tăcerea sa apăsătoare, Nicușor a oferit PSD și AUR spațiul de manevră necesar pentru a forța moțiunea de cenzură, care a dus la căderea Guvernului. Dacă Nicușor Dan l-a susținut pe Cătălin Drulă, dintr-o afinitate tactică, împotriva lui Ciprian Ciucu, din resentimente strategice, dar l-a lăsat pe Ilie Bolojan singur în fața tăvălugului pesedisto-aurist, din spirit de mediator, rezultatul este criza de proporții în care a fost aruncată țara.

Cabinetul de război al PNL obligă PSD și, implicit, pe Nicușor Dan, să-și asume responsabilitatea pentru situația creată și să ofere soluții pentru a scoate țara din criză. Prin neimplicarea sa, Nicușor Dan a căzut în capcana întinsă de PSD-AUR. Paratrăznetul pentru toate neîmplinirile și ratările noului guvern centrat în jurul PSD, nu va mai fi nici Ilie Bolojan, nici PNL, ci președintele Nicușor Dan și nu va fi de mirare să se încheie în final, cu gambitul regelui.