Un marocan stabilit în România a fost declarat indezirabil pentru o perioadă de 10 ani, la sesizarea SRI. Subiectul era simpatizant al unor organizații teroriste active în Orientul Mijlociu și se afla într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, în etapa pre-acțională a unui posibil act terorist.

Într-un scenariu antiteorist, personajele și elementele din snoava „Prostia omenească” a lui Ion Creangă pot fi cartografiate ca metafore perfecte pentru vulnerabilități, erori umane și amenințări teroriste. Drobul de sare reprezintă o amenințare cu probabilitate extrem de mică să cadă în capul copilului, dar ea rămâne posibilă.

Drobul este echivalentul unei alarme false sau al unui scenariu catastrofal absurd, pentru care compartimentul antitero al SRI consumă resurse masive de analiză, deși riscul real de producere a catastrofei este aproape zero, adică veșnic albastru. Drobul rămâne plasat într-o zonă ipotetică nerealistă (False Positive/Edge Case).

Hai să traducem snoava pe înțelesul cititorilor înțelepți. Marocul nu se află în Orientul Mijlociu. Vârful de lance al Orientului Mijlociu este Israelul. Marocanul este simpatizant al unei organizații teroriste active în Israel și zona adiacentă, gen Hezbollah, Hamas sau Jihadul Islamic.

Copilul mic în capul căruia stă să cadă drobul este sistemul critic vulnerabil sau datele sensibile, adică obiectivul protejat de SRI sau baza de date aflată direct sub amenințare, adică interesele Israelului în România. Copilul este incapabil să se apere singur și depinde în totalitate de configurarea corectă a sistemului de către administratori prin intermediul SRI.

Tatăl copilului amenințat de drobul de sare este administratorul de sistem, adică Shin Bet, serviciul de securitate internă al Israelului. Resursele antitero consumate de SRI depășesc cele alocate securității cibernetice sau contraspionajului. Efectele unui act terorist executat au un impact psihologic devastator și pot reconfigura percepția societății asupra eficienței statului protector.

A preveni un act terorist, mutând drobul de sare, adică expulzându-l pe marocan, a devenit politica antitero a SRI, modelată și administrată informal de Shin Bet. Dezechilibrele majore ale acestei politici de alocare nejudicioasă a resurselor au condus la vulnerabilitățile securității cibernetice – vezi cum GRU a interferat în alegerile din 2024 – sau la penetrarea SRI și SIE de către KGB/FSB – vezi cazul spionului Alexandru Bălan.

––––