A plecat acasă și cea mai interesantă echipă de la acest Mondial

Din păcate, atunci cand Haaland este anihilat de apărătorii adversi, Norvegia devine o formație oarecare. Nu acelasi lucru se poate spune despre Anglia lui Kane, care a demonstrat că are viață în ea și fără ca liderul ei să fie în prim-plan. Nu a fost Harry Kane, dar a fost Jude Bellingham. Probabil ca asta e diferența dintre o echipă uriașă și una doar bună: o echipă mare poate să livreze oricând același joc și fără să stea într-un singur jucător; oricând se vor găsi alți 2-3 coechipieri care să preia funcția liderului și să strălucească într-un meci. Azi a fost Bellingham, altă dată a fost Rashford sau Saka. Norvegia are jucători de valoare, dar personalitatea și puterea lui Haaland sunt zdrobitoare, copleșitoare pentru ceilalți coechipieri. Putem spune că, din momentul în care Haaland s-a transformat într-un fel de super-erou, s-a mitologizat, a fagocitat efectiv naționala Norvegiei, a slăbit puterea grupului. Transferul de putere de la un grup către un singur individ este fatal. Și antrenorul Norvegiei a înțeles asta. De aceea, în seara aceasta a încercat să refacă traseul energiei puterii, de la Haaland către întreaga echipă. Nu i-a reușit, deși nu a fost chiar atât de departe.

Asta nu înseamnă că Norvegia nu a jucat bine și nu a avut șansa ei în meciul cu Anglia. A existat și splendidul gol al lui Skjelderup și alte faze frumoase făcute de o echipă care a reușit să integreze excelent forța și creativitatea în jocul colectiv. Cu toate acestea, dacă Haaland nu e, nu prea are cine să o bage în poartă.