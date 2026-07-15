http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2026, nr. 1067 - 17.07.2026

Fără răutăţi, aici mai și glumim!

(G.C) 15 - iulie - 2026

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Nu există nicio exc

În dreptul canonic al Bisericii Ortodoxe și al celei Romano-Catolice, ...

Sinuciderea lui Grin

Ultima postare a lui Grindeanu pe rețelele sociale este o ...

Eveniment: Serbia se

După ce pe parcursul ultimelor nouă zile, în Marea Azov, ...

Pentru că n-a câș

Petrișor Peiu are parțial dreptate când afirmă că Nicușor Dan ...

Omul care NU ești

Am avut cazați recent niște turiști. O familie: el, ea ...