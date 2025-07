Cea de a patra dimensiune: spaţiul Minkowski; cristalele de timp

Nu sunt multe alte biblii în afară de literatura despre mecanica cuantică a lui Einstein consacrate celei de a patra dimensiuni. Mizez pe “Gravity from the Ground Up: An Introductory Guide to Gravity and General Relativity” a lui Bernard F. Schutz, Cambridge University Press, 2004. Nimeni, nici măcar Minkowski nu s-a aventurat să definească starea cristalelor de timp din curbura spațiu-timp.