Dialog în arte vizuale

Astăzi, cu tot dragul și cu multă fericire, vă prezint o compoziție pe care o visez mai bine de un an de zile. Este despre o operă cu multiple straturi de semnificație care invită privitorul la o călătorie în timp, care ne aduce aminte de importanța credinței, durerii și sacrificiului Lui Dumnezeu!🕯️ Acel Dumnezeu pe care uneori îl evităm, îl învinovățim, îl desconsiderăm sau poate nu îl iubim!! Nu tot ce se întâmplă în lume: bun sau rău poate fi controlat, însă în lumea civilizată, unde se presupune că avem libertatea de a alege, putem, doar dacă vrem, să ne aducem aminte, că El este acolo veșnic , iar noi aici pe pământ, temporar! Așadar, în scurta și neprețuita noastră viață , ar trebui să fim fericiți și să îi facem la rândul nostru pe cei dragi fericiți, pentru că timpul este o iluzie, de aceea nici nu îl simțim când trece! Iubiți, iertați și fiți mai buni decât ziua precedentă și ignorați complet tot ce vă deteriorează mintea și inima!!💖
Evident că eu scriu aceste rânduri din perspectiva unui artist, încăpățânat de fel, dar care a învățat pe calea cea grea că trecutul este o lecție și că prezentul este un pretext perfect pentru a clădi tot ce îmi doresc, astfel încât viitorul să fie exact cum mi-l imaginez în fiecare zi!🫶
➡️Această lucrare a fost realizată în tehnica pe care încerc să o perfecționez treptat: pixuri colorate, 60×44 cm, 2025 , ce se intitulează: „Calea spre mântuire”.🖊️
❤️‍🔥Iar modelul absolut desăvârșit care a acceptat provocarea de a-mi poza este o tânără artistă din Galați – Diana Păunescu , căreia îi mulțumesc din suflet pentru seriozitate și inspirație!
Ana Maria Cocos 8 - august - 2025

