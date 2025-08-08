Dialog în arte vizuale

Astăzi, cu tot dragul și cu multă fericire, vă prezint o compoziție pe care o visez mai bine de un an de zile. Este despre o operă cu multiple straturi de semnificație care invită privitorul la o călătorie în timp, care ne aduce aminte de importanța credinței, durerii și sacrificiului Lui Dumnezeu!Acel Dumnezeu pe care uneori îl evităm, îl învinovățim, îl desconsiderăm sau poate nu îl iubim!! Nu tot ce se întâmplă în lume: bun sau rău poate fi controlat, însă în lumea civilizată, unde se presupune că avem libertatea de a alege, putem, doar dacă vrem, să ne aducem aminte, că El este acolo veșnic , iar noi aici pe pământ, temporar! Așadar, în scurta și neprețuita noastră viață , ar trebui să fim fericiți și să îi facem la rândul nostru pe cei dragi fericiți, pentru că timpul este o iluzie, de aceea nici nu îl simțim când trece! Iubiți, iertați și fiți mai buni decât ziua precedentă și ignorați complet tot ce vă deteriorează mintea și inima!!