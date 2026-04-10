1. Cand s-a facut ziua, toti preotii cei mai de seama si batranii norodului au tinut sfat impotriva lui Isus, ca sa-L omoare.

2. Dupa ce L-au legat, L-au dus si L-au dat in mana dregatorului Pilat din Pont.

3. Atunci Iuda, vanzatorul, cand a vazut ca Isus a fost osandit la moarte, s-a cait, a dus inapoi cei treizeci de arginti, i-a dat preotilor celor mai de seama si batranilor

4. si a zis: „Am pacatuit, caci am vandut sange nevinovat.” „Ce ne pasa noua?”, i-au raspuns ei. „Treaba ta.”

5. Iuda a aruncat argintii in Templu si s-a dus de s-a spanzurat.

6. Preotii cei mai de seama au strans argintii si au zis: „Nu este ingaduit sa-i punem in vistieria Templului, fiindca sunt pret de sange.”

7. Si dupa ce s-au sfatuit, au cumparat cu banii aceia „Tarina olarului” ca loc pentru ingroparea strainilor.

8. Iata de ce tarina aceea a fost numita pana in ziua de azi: „Tarina sangelui.”

9. Atunci s-a implinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Au luat cei treizeci de arginti, pretul Celui pretuit, pe care L-au pretuit unii din fiii lui Israel;

10. si i-au dat pe „Tarina olarului”, dupa cum imi poruncise Domnul.”

11. Isus S-a infatisat inaintea dregatorului. Dregatorul L-a intrebat: „Esti Tu „Imparatul iudeilor”?” „Da”, i-a raspuns Isus, „sunt.”

12. Dar n-a raspuns nimic la invinuirile preotilor celor mai de seama si batranilor.

13. Atunci Pilat I-a zis: „N-auzi de cate lucruri Te invinuiesc ei?”

14. Isus nu i-a raspuns la niciun cuvant, asa ca se mira foarte mult dregatorul.

15. La fiecare praznic al Pastilor, dregatorul avea obicei sa sloboada norodului un intemnitat pe care-l voiau ei.

16. Pe atunci aveau un intemnitat vestit, numit Baraba.

17. Cand erau adunati la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiti sa vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Isus, care Se numeste Hristos?”

18. Caci stia ca din pizma dadusera pe Isus in mainile lui.

19. Pe cand statea Pilat pe scaun la judecata, nevasta sa a trimis sa-i spuna: „Sa n-ai nimic a face cu Neprihanitul acesta; caci azi am suferit mult in vis din pricina Lui.”

20. Preotii cei mai de seama si batranii au induplecat noroadele sa ceara pe Baraba, iar pe Isus sa-L omoare.

21. Dregatorul a luat cuvantul si le-a zis: „Pe care din amandoi voiti sa vi-l slobod?” „Pe Baraba”, au raspuns ei.

22. Pilat le-a zis: „Dar ce sa fac cu Isus, care Se numeste Hristos?” „Sa fie rastignit!”, i-au raspuns cu totii.

23. Dregatorul a zis: „Dar ce rau a facut?” Ei au inceput sa strige si mai tare: „Sa fie rastignit!”

24. Cand a vazut Pilat ca n-ajunge la nimic, ci ca se face mai multa zarva, a luat apa, si-a spalat mainile inaintea norodului si a zis: „Eu sunt nevinovat de sangele Neprihanitului acestuia. Treaba voastra!”

25. Si tot norodul a raspuns: „Sangele Lui sa fie asupra noastra si asupra copiilor nostri.”

26. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, dupa ce a pus sa-L bata cu nuiele, L-a dat in mainile lor, ca sa fie rastignit.

27. Ostasii dregatorului au dus pe Isus in pretoriu si au adunat in jurul Lui toata ceata ostasilor.

28. L-au dezbracat de hainele Lui si L-au imbracat cu o haina stacojie.

29. Au impletit o cununa de spini, pe care I-au pus-o pe cap, si I-au pus o trestie in mana dreapta. Apoi ingenuncheau inaintea Lui, isi bateau joc de El si ziceau: „Plecaciune, Imparatul iudeilor!”

30. Si scuipau asupra Lui si luau trestia si-L bateau in cap.

31. Dupa ce si-au batut astfel joc de El, L-au dezbracat de haina stacojie, L-au imbracat cu hainele Lui si L-au dus sa-L rastigneasca.

32. Pe cand ieseau afara din cetate, au intalnit pe un om din Cirene, numit Simon, si l-au silit sa duca crucea lui Isus.

33. Cand au ajuns la un loc numit Golgota, care inseamna: „Locul capatanii”,

34. I-au dat sa bea vin amestecat cu fiere; dar, cand l-a gustat, n-a vrut sa bea.

35. Dupa ce L-au rastignit, I-au impartit hainele intre ei, tragand la sorti, pentru ca sa se implineasca ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Si-au impartit hainele Mele intre ei, si pentru camasa Mea au tras la sorti.”

36. Apoi au sezut jos si-L pazeau.

37. Si I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Imparatul iudeilor.”

38. Impreuna cu El au fost rastigniti doi talhari: unul la dreapta, si celalalt la stanga Lui.

39. Trecatorii isi bateau joc de El, dadeau din cap

40. si ziceau: „Tu, care strici Templul si-l zidesti la loc in trei zile, mantuieste-Te pe Tine insuti! Daca esti Tu Fiul lui Dumnezeu, coboara-Te de pe cruce!”

41. Preotii cei mai de seama, impreuna cu carturarii si batranii, isi bateau si ei joc de El si ziceau:

42. „Pe altii i-a mantuit, iar pe Sine nu Se poate mantui! Daca este El Imparatul lui Israel, sa Se coboare acum de pe cruce, si vom crede in El!

43. S-a increzut in Dumnezeu: sa-L scape acum Dumnezeu, daca-L iubeste. Caci a zis: „Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!”

44. Talharii care erau rastigniti impreuna cu El, Ii aruncau aceleasi cuvinte de batjocura.

45. De la ceasul al saselea pana la ceasul al noualea s-a facut intuneric peste toata tara.

46. Si pe la ceasul al noualea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lama sabactani?”, adica: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai parasit?”

47. Unii din cei ce stateau acolo, cand au auzit aceste vorbe, au zis: „Striga pe Ilie!”

48. Si indata, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu otet, l-a pus intr-o trestie si I-a dat sa bea.

49. Dar ceilalti ziceau: „Lasa sa vedem daca va veni Ilie sa-L mantuiasca.”

50. Isus a strigat iarasi cu glas tare si Si-a dat duhul.

51. Si indata perdeaua dinauntrul Templului s-a rupt in doua, de sus pana jos, pamantul s-a cutremurat, stancile s-au despicat,

52. mormintele s-au deschis, si multe trupuri ale sfintilor care murisera au inviat.

53. Ei au iesit din morminte, dupa invierea Lui, au intrat in sfanta cetate si s-au aratat multora.

54. Sutasul si cei ce pazeau pe Isus impreuna cu el, cand au vazut cutremurul de pamant si cele intamplate, s-au infricosat foarte tare si au zis: „Cu adevarat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!”

55. Acolo erau si multe femei care priveau de departe; ele urmasera pe Isus din Galileea, ca sa-I slujeasca.

56. Intre ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov si a lui Iose, si mama fiilor lui Zebedei.

57. Spre seara, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era si el ucenic al lui Isus.

58. El s-a dus la Pilat si a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit sa i-L dea.

59. Iosif a luat trupul, L-a infasurat intr-o panza curata de in

60. si L-a pus intr-un mormant nou, al lui insusi, pe care-l sapase in stanca. Apoi a pravalit o piatra mare la usa mormantului si a plecat.

61. Maria Magdalena si cealalta Marie erau acolo si sedeau in fata mormantului.

62. A doua zi, care vine dupa ziua Pregatirii, preotii cei mai de seama si fariseii s-au dus impreuna la Pilat

63. si i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte ca inselatorul acela, pe cand era inca in viata, a zis: „Dupa trei zile voi invia.”

64. Da porunca, dar, ca mormantul sa fie pazit bine pana a treia zi, ca nu cumva sa vina ucenicii Lui noaptea sa-I fure trupul si sa spuna norodului: „A inviat din morti!” Atunci inselaciunea aceasta din urma ar fi mai rea decat cea dintai.”

65. Pilat le-a zis: „Aveti o straja; duceti-va de paziti cum puteti.”