O lege stalinistă, folosibilă ca armă politică – atât împotriva oamenilor cât și împotriva culturii, s-a votat în Parlamentul României (încă) libere si merge spre promulgare

– Nici chiar pe vremea comuniștilor, deși era cenzură, nu te acuza sau nu te închidea nimeni dacă scriai articole despre Iorga, Eminescu, Goga, Antonescu, Blaga, Eliade, Eugen Ionescu sau Cioran, iar acum mai toți marii autori români sunt trecuți in categoria „xenofobi” sau cu „idei totalitare” iar unii dintre ei au fost etichetați chiar „fasciști”, citatele lor fiind scoase din contextul epocii și interpretate părtinitor de membri de partid sau afiliați puși să servească doctrine politice. Dar culmea este că tot ei acuză pe marii autori ai culturii române de „doctrine” „fasciste” sau „xenofobe”, sau cu alte etichete iar de-acum, cu această lege, ne pot acuza si pe noi, si ne pot eticheta subiectiv după voia si interesul lor – fiindcă in lege nu sunt definiți termenii acuzărilor, astfel că pot fi aplicați după interesul acuzatorilor.

Dupa 35-36 de ani de la Revoluția în care s-a strigat „LIBERTATE”, am ajuns sa ne vedem amenințați cu 10 ani pușcărie pentru „delict de opinie” dacă ne exprimăm sau dacă vorbim despre cultura sau istoria României?? fiind acuzați de „cultul” unor personalități culturale ca exemplu, istoricul Nicolae Iorga (asasinat in 1940) care este recent acuzat de Yadvashem…. sau ca Eminescu acuzat chiar de detractori mioritici de „xenofobie” pe baza unor citate scoase din contextul epocii ?

Chiar Eminescu, simbol al culturii românești, spirit vizionar si poet universal e vizat spre eliminare prin această lege, si cu EL suntem vizați toți cei care susținem sau apreciem cultura românească care, fiind românească este si universală, cum spunea Arghezi.

Am prezentat cândva pe scenă un film nou pe care l-am creat – „Poeme de granit” de Eminescu, Blaga, Ion Pillat – toți acum pe lista neagra deși nu au fost nici „fasciști” nici „legionari” ci doar genii, patrioți si mari valori ale culturii românești si universale. Dar acum, pe baza acestei legi interpretabile, cei de la putere pot interzice cărți, poeme, fotografii istorice, scenete pe care dacă le afișezi public sau pe rețele sociale sau pe scenă te vor putea acuza că faci CULTUL unor personalități de pe listă neagra. Iar pedeapsa poate ajunge la 10 ani închisoare, mai mult decât pentru violatori, criminali sau interlopi. Admitem că Antonescu a și greșit, când România era prinsă in menghină între Rusia si Germania, dar asta nu înseamnă să facă cineva 10 ani pușcărie pentru o opinie, cum a fost cea a Regelui Mihai care a spus că „in perioada sa, niciun evreu nu a fost trimis la Aushwitz din România”. Sau acum si Regele Mihai e interzis??? Si nu am minimizat niciodată holocaustul, dimpotrivă am scris numeroase articole despre ororile comise in holocaust împotriva unor oameni nevinovați.