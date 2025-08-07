Tânăra pictoriță Cristiana-Emanuela Tărbuc expune la București

În perioada 4 – 29 august 2025, tânăra pictoriță Cristiana-Emanuela Tărbuc, asistentă universitară la Facultatea de Arte din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați, doctorandă la Școala Doctorală de Arte Vizuale, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, proaspătă membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Galați, expune lucrări de pictură și grafică la Elite Art Gallery din București, artista fiind una din cele patru câștigătoare ale ediției a VIII-a a Concursului „# Fresch”, organizat de aceasta prin Asociația Elite Art cu scopul de a promova și susține pe tinerii plasticieni din țară, oferindu-le posibilitatea de a avea o primă expoziție personală într-o galerie de artă contemporană din Capitală.

Expoziția se intitulează „Ecleraj pentru două lumi” și reunește pe simeze tablouri ale Cristianei-Emanuela Tărbuc și ale Ralucăi Drăghici, o altă câștigătoare a concursului, absolventă a programului de licență și în prezent masterandă a Universității Naționale de Artă din București, specializarea pictură (cu lucrările celorlalte două câștigătoare, Carla Schoppel și Teodora Vasilescu, Galeria a organizat expoziția „Anatomia unei umbre” în perioada 9 – 31 ianuarie 2025).

Prin lucrările celor două artiste, organizatorii și-au propus să evidențieze rolul important pe care-l are în pictură lumina de ecleraj. În expoziție, subliniază Roxana Diochețanu, istoric de artă și curator la Elite Art Gallery, lumina este explorată „ca element comun care unește două perspective, anume, lumea chipurilor, cu nuanțele sale calde, și lumea imaginară a scenografiilor, construită din forme și spații luminoase. Eclerajul devine o punte între aceste două realități, o prezență care recunoaște, modelează și leagă. În lucrările Cristianei Tărbuc, lumina atinge chipuri și mâini, așezate în gesturi simple, firești, dar pe care le transformă în momente aproape ritualice, pe când, aceeași lumină, în pensulația Ralucăi Drăghici, devine regizor invizibil al unor scene imaginare, în care decorurile ascund povești închipuite”.

Dintre lucrările Cristianei-Emanuela Tărbuc, iubitorii de artă pot admira tablouri ca cele intitulate „Mamă, am vrut să-ți culeg o floare”, „Caldă alinare”, „Contemplare”, „Femeie în galben”, „Absențe”, „Sâmbătă seara”, „Fragil sub lumina reflectoarelor”, realizate în tehnica uleiului pe pânză, dar și „To All”, compoziție executată în creion pe hârtie, sau tripticul „Dialog”, creat în tehnică digitală. Artista este o foarte bună portretistă, dincolo de asemănarea fizică cu modelele, știe să pătrundă cu subtilitate în forumul lăuntric al acestora și să le dezvăluie în expresia chipului trăsături definitorii ale personalității acestora, știe să exprime stări, trăiri, sentimente și sentimente ale personajelor. Formele sunt înscrise în spațiu și capătă materializare plastică printr-un desen precis și un coloriaj de mare sensibilitate și puritate. Un lirism cald și discret se revarsă din cadrele pânzelor sale. Adesea, compozițiile ei îmbracă haina metaforei și simbolului, așa cum se întâmplă, de pildă, în „Caldă alinare” sau „Absențe”.