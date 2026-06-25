Chiar nici un politician n-a citit programul de guvernare al lui Tomac?

https://stirileprotv.ro/…/programul-de-guvernare-al-lui… Tomac și-a prezentat programul de guvernare în exclusivitate pentru Politico pe 12 iunie. Știrile Pro TV l-a tradus în română:

Mi-a sărit în ochi referirea la anularea turului 1 al alegerilor prezidențiale din 2024: „Un candidat a încălcat legea electorală a României și a beneficiat de un avantaj semnificativ față de ceilalți candidați”, spune Tomac despre Georgescu. Nici o vorbuliță despre inteferența rușilor în alegeri, despre faptul că CCR a validat turul 1 al alegerilor, după care l-a anulat.

edupedu.ro https://cdn.edupedu.ro/…/Program-de-guvernare_Eugen… Proiectul programului de guvernare n-a fost văzut de partide. Nu le-a parvenit, s-a evitat până în ultima clipă distribuirea lui la PNL, PSD, USR, UDMR. Programul de guvernare a fost postat pe platformasâmbătă, 13 iunie 2026

https://hotnews.ro/programul-de-guvernare-al-lui-eugen… Hotnews a făcut o scurtă prezentare, fără să comenteze că fiecare domeniu conține un subcapitol dedicat reformelor structurale, dincolo de mandat

Bunăoară, la captolul 11 – Mediu și schimbări climatice – în subcapitolul reforme structurale dincolo de mandat scrie că se elaborează și se implementează Strategia Națională pentru Gospodărirea Apelor 2026–2035;

iar în capitolul 14 – Afaceri interne – subcapitolul reformelor structurale este dedicat Strategiei Naționale pentru Siguranță Internă 2027-2031. Strategiile dincolo de mandat țin explicit de proiectul de țară al președintelui, nu de prioritățile executivului.

Eugen Tomac nu a avut nicio contribuție la redactarea programului de guvernare. El a fost elaborat de echipa de la Cotroceni a aparatului prezidențial. Eugen Tomac a jucat rolul meschin de iepure de serviciu, până în ultima clipă, fără să-i tresară un mușchi al conștiinței.

Nu știu dacă are așa ceva. Știu precis că n-are identitate. A renunțat la cetățenia ucraineană, el fiind educat și instruit în limbile rusă și ucraineană, până la vârsta de 17 ani când s-a mutat în România.

Tomac a secretizat datele cu privire la renunțarea la cetățenia ucraineană și primirea cetățeniilor română și moldovenească. A făcut-o din oportunism, pentru a accede la demnitatea de secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al MAE, între 29 decembrie 2009 – 11 mai 2012.

Din spusele lui, știm că a renunțat la cetățenia ucraineană deoarece și-a dorit foarte mult s-o obțină pe cea moldovenească, în condițiile în care Ucraina nu permite dubla cetățenie. Uneori am senzația că dubla cetățenie se pliază perfect pe persoanele cu dublă personalitate. Mai ales a acelora care își extirpă cetățenia originară.

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