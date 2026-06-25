http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1064 - 28.06.2026

Chiar nici un politician n-a citit programul de guvernare al lui Tomac?

Tomac și-a prezentat programul de guvernare în exclusivitate pentru Politico pe 12 iunie. Știrile Pro TV l-a tradus în română: https://stirileprotv.ro/…/programul-de-guvernare-al-lui…
Mi-a sărit în ochi referirea la anularea turului 1 al alegerilor prezidențiale din 2024: „Un candidat a încălcat legea electorală a României și a beneficiat de un avantaj semnificativ față de ceilalți candidați”, spune Tomac despre Georgescu. Nici o vorbuliță despre inteferența rușilor în alegeri, despre faptul că CCR a validat turul 1 al alegerilor, după care l-a anulat.
Proiectul programului de guvernare n-a fost văzut de partide. Nu le-a parvenit, s-a evitat până în ultima clipă distribuirea lui la PNL, PSD, USR, UDMR. Programul de guvernare a fost postat pe platforma edupedu.ro sâmbătă, 13 iunie 2026 https://cdn.edupedu.ro/…/Program-de-guvernare_Eugen…
Hotnews a făcut o scurtă prezentare, fără să comenteze că fiecare domeniu conține un subcapitol dedicat reformelor structurale, dincolo de mandat https://hotnews.ro/programul-de-guvernare-al-lui-eugen…
Bunăoară, la captolul 11 – Mediu și schimbări climatice – în subcapitolul reforme structurale dincolo de mandat scrie că se elaborează și se implementează Strategia Națională pentru Gospodărirea Apelor 2026–2035;
iar în capitolul 14 – Afaceri interne – subcapitolul reformelor structurale este dedicat Strategiei Naționale pentru Siguranță Internă 2027-2031. Strategiile dincolo de mandat țin explicit de proiectul de țară al președintelui, nu de prioritățile executivului.
Eugen Tomac nu a avut nicio contribuție la redactarea programului de guvernare. El a fost elaborat de echipa de la Cotroceni a aparatului prezidențial. Eugen Tomac a jucat rolul meschin de iepure de serviciu, până în ultima clipă, fără să-i tresară un mușchi al conștiinței.
Nu știu dacă are așa ceva. Știu precis că n-are identitate. A renunțat la cetățenia ucraineană, el fiind educat și instruit în limbile rusă și ucraineană, până la vârsta de 17 ani când s-a mutat în România.
Tomac a secretizat datele cu privire la renunțarea la cetățenia ucraineană și primirea cetățeniilor română și moldovenească. A făcut-o din oportunism, pentru a accede la demnitatea de secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al MAE, între 29 decembrie 2009 – 11 mai 2012.
Din spusele lui, știm că a renunțat la cetățenia ucraineană deoarece și-a dorit foarte mult s-o obțină pe cea moldovenească, în condițiile în care Ucraina nu permite dubla cetățenie. Uneori am senzația că dubla cetățenie se pliază perfect pe persoanele cu dublă personalitate. Mai ales a acelora care își extirpă cetățenia originară.
–––-
Reprezentarea lui Janus, zeitatea începuturilor și a trecerilor, cu două fețe, gravură din volumul „Mitologia tinereții”, Pierre Blanchard, 1803, Chez Le Prieur à Paris, Bibliothèque Nationale de France, Paris
Cornel Ivanciuc 25 - iunie - 2026

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

29 iunie, Sfinţii A

Mâine, 29 iunie, Biserica Ortodoxă, dar şi cea Romano-Catolică îi ...

Noua sperietoare a s

Portofelul digital este un fișier pdf. salvat în telefon, având ...

Crimeea pierde arsen

Încep cu câteva concretizări privind activitatea dronelor ucrainene în Crimeea ...

Saul Steinberg, fina

Expoziția „Drawing as Architecture of the Idea”, dedicată lui Saul ...

Nicușor Dan a desco

Președintele este uluit de meandrele PNL.Că de marți până azi, ...