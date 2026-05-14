logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1060 - 16.05.2026

Criza noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi

De frica anticipatelor, președintele sare pe lângă Constituție în prima încercare de formare a unui nou guvern. Nu scrie nicăieri în legea fundamentală, dați-mi voi partidele parlamentare o majoritate politică, și eu o să vă scot din bască numele premierului. Dar nu vi-l spun până ce nu mi-o dați, că-l țin la secret.
În Art. 85, Constituția scrie clar că preşedintele desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament. Așadar, majoritatea se formează după desemnarea premierului de către președinte.
Că nu se va forma o majoritate, e clar. Că se va ajunge la anticipate, e inevitabil. Că președintele se va agăța ca înecatul de pai de toate artificiile, pentru a nu conduce AUR spre o victorie absolută, e omenește de înțeles. Cu un AUR ajuns la butoane, nu-l văd pe Nicușor Dan rămas președintele premierului George Simion.
–––-
Cornel Ivanciuc 14 - mai - 2026

