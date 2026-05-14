Anatomia unui Sabotaj: De la Distrugerea Industriei la Explozia Inflaţiei

Mitul „reformatorului dur” este cea mai mare escrocherie reciclată în politica românească. La fiecare criză, electoratului i se vinde aceeași iluzie: un tehnocrat rigid trimis să execute „reparații capitale”.

De la Theodor Stolojan în 1991 până la Ilie Bolojan astăzi, linia de continuitate nu este competența, ci un fir roșu de decizii dezastruoase, sărăcire în masă și faliment programat.

Epoca Stolojan: Călăul Industriei Românești

Adus în 1991 de la Banca Mondială sub patronajul lui Ion Iliescu, Stolojan a aplicat o terapie de șoc care a băgat economia în moarte clinică.

Așa-zisa lui reformă a însemnat devalizarea țării.

Lichidarea economiei: Sub pretextul aliniierii la capitalism, mandatul său a semnat sentința de moarte pentru mii de fabrici și combinate, lăsând pe drumuri milioane de oameni și transformând industria în mormane de fier vechi.

Naționalizarea valutei: În noiembrie 1991, Stolojan a confiscat valuta companiilor la un curs oficial aberant. Lovitura a blocat comerțul exterior, a gonit investitorii și a prăbușit leul în devalorizare galopantă.

Cyborgul fără empatie: Grimasa lui rigidă, de monstru al lui Frankenstein care anunța eliminări de subvenții, nu era rigoare. Era cinismul unui birocrat care privea prăbușirea nivelului de trai ca pe o simplă statistică.

Epoca Bolojan: Recordul Inflației și Sărăcirea prin Decret

După 35 de ani, rețeta austerității oarbe revine sub chipul lui Ilie Bolojan. Promovat ca manager miraculos, mandatul său s-a transformat rapid într-un coșmar economic național:

Inflația scăpată de sub control: Sub bagheta sa, România a fost izbită de o inflație catastrofală de 10,7%. Prețurile la alimente, utilități și medicamente au explodat, măcinând puterea de cumpărare.

Recesiunea tehnică: Managementul său a bifat trei trimestre consecutive de scădere economică. O prăbușire descrisă de analiști ca cel mai brutal eșec executiv din ultimul deceniu, momentul în care populația se culcă vulnerabilă și se trezește moartă financiar.

Masochismul bugetar:

În timp ce propaganda laudă tăierile administrative, realitatea din buzunarele cetățenilor înseamnă supraviețuire de pe o zi pe alta.

Perdeaua de Fum:

De la Melodramă la FalimentIstoria se repetă ca o farsă tragică.

În 2004, când imaginea de robot a lui Stolojan nu mai vindea, sistemul a regizat scena „Dragă Stolo”, în care Traian Băsescu plângea pe umerii lui pentru a lua voturile romanticilor.

Astăzi, când guvernul Bolojan s-a prăbușit prin moțiune de cenzură, lăsând în urmă o economie în genunchi, ni se vinde aceeași piesă de teatru ieftin.

Regizorii se schimbă, deznodământul rămâne: „instalatorii” politici pleacă acasă cu conturile pline și pensii speciale de milioane, în timp ce un popor întreg plătește factura distrugerilor.