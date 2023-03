Ex-deputatul gălăţean Mihail Boldea, lovitură spectaculoasă pe 28 martie 2023 la Î.C.C.J. A obţinut încetarea unui proces penal pentru constituire de grup infracţional organizat!

Marţi, 28 martie 2023, zi norocoasă pentru gălăţeanul Mihail Boldea şi cei implicaţi în dosarul penal nr. 4763/2/2016, având ca obiect constituirea unui grup infracţional, aflat pe rol la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Bucureşti, ca instanţa de apel. Dosarul a fost pe rolul I.C.C.J. din septembrie 2020, dată de la care s-au derulat 25 de termene de judecată, ca în final să se admită apelul formulat de unul din inculpaţi cât şi de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE-DIICOT.

Instanţa a pronunţat o hotărâre definitivă prin care a stabilit încetarea procesului penal împotriva celor şapte inculpaţi în dosarul sus-menţionat, motivat de o problemă tot mai des întâlnită prin instanţele din ţară şi anume: prescripţia. Se pare că practica tergiversării dosarelor, atât în faza de cercetare cât şi în faza de judecată, dă roade pentru tot mai mulţi inculpaţi în dosarele instrumentate de D.I.I.C.O.T.

Iată cum sună sentinţa în ce îl priveşte pe artizanul acestei performanţe:

“Admis apel. Detalii soluţie: În baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. şi de inculpaţii S.C. Geco Clean S.R.L. GALAŢI, Roşu Eugen, Boldea Mihail, Hristu George, Bivol Mircea, Dobrea Lucia Raluca şi Petrea Andrei Mădălin împotriva Sentinţei penale nr. 16/F din 27 ianuarie 2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia II-a penală, în Dosarul nr. 4763/2/2016 (2393/2016).

Desfiinţează în parte Sentinţa penală nr. 16/F din 27 ianuarie 2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia II-a penală şi rejudecând: Acţiunea penală. Boldea Mihail

1.În baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Boldea Mihail sub aspectul comiterii infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal cu aplicarea art. 5 alin. (1) din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 2. În baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Boldea Mihail sub aspectul comiterii infracţiunii de abuz în serviciu sub forma participaţiei improprii în formă continuată, prevăzută de art. 52 alin. (3) din Codul penal raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 5 alin. (1) din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3. În baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Boldea Mihail sub aspectul comiterii infracţiunii de abuz în serviciu sub forma instigării la complicitate în formă continuată, prevăzută de art. 47 din Codul penal în referire la art. 48 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 5 alin. (1) din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 4. În baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Boldea Mihail sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală sub forma participaţiei improprii în formă continuată, prevăzută de art. 52 alin. (3) din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 5 alin. (1) din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 5. În baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Boldea Mihail sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală sub forma instigării în formă continuată, prevăzută de art. 47 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale…………… Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28 martie 2023”

Toţi ceilalţi inculpaţi din dosar au avut aceeaşi ,,soartă” ca şi liderul lor: au scăpat de procesul penal pentru infracţiunea de constituire grup infracţional organizat, infracţiunea de abuz în serviciu, infracţiunea de evaziune fiscală etc. Ba mai mult, li se vor restitui importante sume de bani de către Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, în calitate de mandatar al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi. Cel mai bine s-a scos Bivol Mircea, care are de primit o sumă substanţială şi anume 113.920 lei. Clik aici, sentinţa integral.

Aşa cum am mai scris în mai multe ediţii ale ziarului, privind pe ex-deputatul Boldea Mihai, se pare că avocatul din el a reuşit din nou să se descurce în hăţişul stufos al legii penale şi a mai scăpat de o condamnare.