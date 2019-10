Recunoaşterea ştiinţifică şi acuzaţiile de plagiat

“Bucuros pentru că am depășit 500 de citări în Scopus și 600 în Google Scholar!

Atunci când activitatea științifică desfășurată în universitate este apreciată și recunoscută la nivel internațional, simți că nu faci cercetare doar pentru cantitate! Recunoașterea științifică poate fi cuantificată prin numărul de citări, câți cercetători fac referirea la munca ta. P.S.: asta pentru că tot spun unii că sunt ‘prea tânăr’” (Citat din pagina de Facebook a domnul conferențiar Ștefan Baltă)

Oare domnul conferențiar Ștefan Baltă se inspiră din cercetările finlandezilor și acum?

Sesizare recentă privind acuzațiile de plagiat ale conferențiarului Ștefan Baltă, candidat declarat la fotoliul de Rector al Universității “Dunarea de Jos” din Galați

Deoarece, atât publicația pe care o conduc, cât și subsemnatul Gelu CIORICI, redactor-șef al ziarului Impact-Est Galați, în mod special, am realizat în ultimii ani mai multe investigații jurnalistice privind deontologia din mediul academic (a se vedea link-ul http://impact-est.ro/dezvaluiri/pretul-tradarii-in-ugal-este-platit-din-bani-publici/), am fost sesizați cu ceva timp in urma la redacţie cu următoarea situație privind un candidat asumat la funcția de Rector al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galați pentru mandatul 2020 – 2024.

Astfel, ni s-a adus la cunoștință faptul că, domnul conferențiar doctor Ștefan Baltă, până de foarte curând prorector al universității, responsabil cu strategii universitare, managementul calităţii şi relaţia cu studenţii (aşa cum încă mai apare pe situl universității dar fără sa aibă publicat Curriculum Vitae), contesta Carta Universităţii si prevederile care au funcționat foarte bine în ultimii 8 ani. Acestea se referă mai ales la cerința imperativă că pot candida la funcția de Rector al Universităţii “Dunărea de Jos” doar personalitățile științifice care au dobândit titlul de profesor universitar. De altfel, pe baza prevederilor acestei Carte, pe care dânsul o contestă acum, el a fost numit în funcția de prorector în anul 2016, dar acum nu îi mai profită şi nu mai este bună. Din câte am aflat, obţinerea titlului de profesor universitar este în prezent condiționată prin legislaţia naţională de susținerea examenului de „Abilitare”. Acest examen impune nişte condiţii științifice minime pe care domnul conferențiar Ştefan Baltă nu a reuşit încă sa le îndeplinească, cu toata strădania lui de pe Facebook. Astfel, doar la Universitatea “Dunărea de Jos” el a fost respins de două ori la acest examen şi în plus am înțeles că ar mai fi încercat, tot fără succes, şi în alte centre universitare, de exemplu Universitatea Valahia din Târgoviște.

Acuzaţie de plagiat pentru o lucrare publicată în jurnalul TECHNOMUS

Un alt aspect, însă mult mai grav cu care am fost sesizaţi în privinţa domnului Ştefan Baltă, se referă la o acuzaţie de plagiat pentru o lucrare publicată în jurnalul TECHNOMUS – New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies, şi anume lucrarea intitulata ‘OVERVIEW OF LATEST MINERAL CARBONATION TECHNIQUES FOR CARBON DIOXIDE SEQUESTRATION’, care este disponibilă on-line, dar care se pare că este omisă intenționat şi sistematic din lista de lucrări a domnului conferenţiar Ştefan Baltă. http://www.fim.usv.ro/conf_1/tehnomusjournal/pagini/journal2011/files/49.pdf

De altfel, jurnalul TECHNOMUS – New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies a sancţionat lucrarea prin înscrierea pe fiecare pagină, pe diagonală cu culoarea roşie, a următorului text: ‘Article with content claimed by another author’ adică ‘Articol cu un conţinut revendicat de un alt autor’, aşa cum rezultă din facsimilul de mai jos (Facsimil 1). Este poate bine de menţionat pentru cititorii noştri mai puţin avizaţi, că spre deosebire de autoplagiat, care mai poate fi considerat un accident, fiind vorba de copierea propriei munci şi trecut uneori cu vederea, plagiatul este o faptă deosebit de gravă în comunitatea ştiinţifică, si nu numai (asociată cu furtul intelectual de idei) si în anumite condiţii acesta poate fi considerat o infracţiune.

Facsimil 1 – ‘Articol cu un conţinut revendicat de un alt autor’

Menţionăm că, şi noi am verificat la redacție lucrarea de mai sus cu softurile disponibile on-line şi rezultatul a fost ‘SIGNIFICANT PLAGIARISM’. Din cate suntem informaţi a şi fost formulata explicit o acuzaţie de plagiat de către un autor finlandez. Anexam scrisoarea din care rezulta acuzaţia de plagiat a lucrării cercetătorului finlandez. (Facsimil 2)

Facsimil 2 – scrisoarea din care rezulta acuzaţia de plagiat a lucrării cercetătorului finlandez

Dacă cele relatate sunt adevărate așa cum rezulta din documentele care ne-au fost prezentate și pe care le dăm acum publicităţii, ni se pare deosebit de grav ca o persoana care urmărește să promoveze în ierarhia academică utilizând căi care la prima vedere par cel puţin ocolite, presupunând ca sunt respectate toate condiţiile legale, să acceadă la cea mai importantă funcţie din universitate, cea de Rector, si de pixul său să depindă soarta a aproximativ 15 mii de suflete, profesori și studenţi!

Aşteptăm cu încredere poziţia şi măsurile pe care le va lua actuala conducere a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galați faţă de un personaj care până de curând a fost prorector al Universităţii, şi îi rugam să ne comunice în scris aceste măsuri pentru a putea informa în mod corect opinia publică din Galați, din ţara noastră şi din Finlanda, dar şi pe Moş Crăciun care ar vrea să ştie dacă trebuie să-i mai aducă cadouri domnului Ştefan Baltă de Crăciun!