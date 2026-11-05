Gigantul chinez BYD va investi masiv în România pentru a-și extinde prezenţa pe piaţa europeană

Stella Li, vicepreședinta executivă a BYD și unul dintre oamenii-cheie ai expansiunii globale a companiei, a ajuns la București pe 30 octombrie. Vizita are loc într-un moment în care producătorul chinez își extinde rapid prezența în Europa și caută noi soluții pentru a-și dezvolta producția pe continent.

Cu doar câteva săptămâni înainte, Stella Li anunțase că BYD analizează posibilitatea construirii sau preluării unor fabrici suplimentare în Europa. Compania are deja o uzină în Ungaria, însă planurile sale de creștere depășesc capacitatea pe care o poate asigura o singură unitate de producție.

România ar putea intra în această ecuație datorită industriei auto existente, forței de muncă specializate și rețelei de furnizori care lucrează deja pentru marii producători. O eventuală fabrică BYD ar putea crea locuri de muncă și ar aduce comenzi suplimentare pentru companiile locale din industria componentelor.

Totuși, există și obstacole. Costurile energiei electrice sunt ridicate, iar o investiție industrială de asemenea dimensiuni presupune infrastructură, logistică și condiții economice competitive. În plus, România ar avea de concurat cu alte țări europene interesate de investițiile producătorului chinez, inclusiv Spania și Franța.

După întâlnirile de la București, Stella Li a vorbit despre planurile BYD de dezvoltare în România, care includ o rețea de stații de încărcare ultrarapidă și o colaborare mai strânsă cu furnizorii locali. Compania vrea să dezvolte aici mai mult decât o simplă piață de vânzare a automobilelor.

În privința unei fabrici de mașini, însă, nu există deocamdată un anunț oficial că România a fost aleasă pentru o asemenea investiție. Stella Li a subliniat că deciziile privind viitoarele unități de producție depind, printre altele, de dimensiunea pieței și de costul energiei.

Miza este considerabilă. BYD a crescut puternic pe piața europeană, iar producția locală ar putea ajuta compania să-și consolideze poziția și să reducă dependența de automobilele importate din China.