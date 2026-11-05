Felicitări, Laura Codruţa Kövesi, pentru un mandat de succes la conducere Parchetului European!

Peste 3.600 de investigații active și ordine de înghețare aprobate în valoare de 1,13 miliarde de euro – acestea sunt câteva dintre cifrele cu care Laura Codruța Kövesi își încheie mandatul de șapte ani la conducerea Parchetului European (EPPO).

Vorbim despre sume importante din banii oamenilor cinstiți care, fără munca procurorului-șef european și a Parchetului European, riscau să fie fraudate.

Doamna Kövesi a preluat conducerea acestei instituții europene nou-înființate în 2019. În acest mandat unic, care nu poate fi prelungit, a reușit să impună respectul instituțiilor europene și al guvernelor statelor membre față de Parchetul European.

Ca negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul Uniunii Europene, sunt recunoscător pentru munca depusă de EPPO și de doamna Kövesi. Cu cât fondurile europene sunt mai bine protejate împotriva potențialelor fraude, cu atât mai multe lucruri bune putem face pentru beneficiarii reali ai fondurilor europene.