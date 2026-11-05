Basarabia: Anul Doina și Ion Aldea-Teodorovici

Astăzi, prim-ministrul Vasile Tofan a propus ca anul 2027, când se împlinesc 35 de ani, să fie declarat Anul Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Îi mulțumesc pentru că a crezut în această idee.

Nu vreau să fie un an al doliului. Vreau să fie un an în care muzica lor e cântată, reinterpretată, ascultată din nou, inclusiv de cei care nu i-au prins. Un an cu scenă, cu film, cu teatru, cu oameni tineri care o duc mai departe.

Avem deja o serie de proiecte pentru acest an, pe care le vom face publice în curând. Ca să prindă viață, avem nevoie de cât mai mulți oameni alături: artiști, instituții, parteneri și pur și simplu oameni care îi iubesc. Vă invit să fiți parte din acest an.

Le mulțumesc tuturor celor care îi poartă cu ei. Ne vedem în 2027, cu ei alături.