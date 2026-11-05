OROARE și patrie!

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE / MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ORDINUL nr. M.999/666/2026

pentru aprobarea Regulamentului privind prelungirea obligatorie a duratei de viață a pensionarilor militari, în vederea compensării lipsei fondurilor necesare majorării pensiilor militare

Având în vedere necesitatea respectării onoarei și demnității militare, precum și faptul că bugetul nu permite majorarea corespunzătoare a pensiilor militare,

Ținând seama că militarii au fost instruiți să execute ordine chiar și în condiții deosebit de grele,

MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE / MINISTRUL AFACERILOR INTERNE EMIT PREZENTUL ORDIN:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind prelungirea obligatorie a duratei de viață a cadrelor militare în rezervă și în retragere.

Art. 2. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, pensionarii militari au obligația să trăiască de două sau, după caz, de trei ori mai mult decât durata normală a vieții, pentru a beneficia de pensiile care nu pot fi majorate din lipsă de fonduri.

Art. 3. – Pentru respectarea disciplinei militare se stabilesc următoarele obiective obligatorii:

a) subofițerii și maiștrii militari vor trăi minimum 150 de ani;

b) ofițerii vor trăi minimum 180 de ani;

c) generalii și amiralii vor trăi minimum 250 de ani, în raport cu responsabilitățile avute în timpul carierei.

Art. 4. – Pensionarii militari care împlinesc vârsta de 100 de ani vor fi considerați în prima etapă de adaptare la noul regulament. Solicitările de majorare a pensiei formulate înaintea împlinirii vârstei de 150 de ani vor fi considerate premature.

Art. 5. – Lipsa fondurilor bugetare nu constituie motiv de neexecutare a prezentului ordin. Militarii sunt obligați să manifeste spirit de sacrificiu, răbdare și rezistență, calități dobândite în timpul serviciului militar.

Art. 6. – Pensionarii care nu reușesc să atingă vârstele stabilite vor fi considerați că nu au îndeplinit obiectivele de longevitate și nu vor putea invoca lipsa condițiilor materiale drept justificare.

Art. 7. – În situația în care nici după împlinirea vârstei de 180 de ani nu există fonduri pentru actualizarea pensiilor militare, durata de viață se prelungește automat cu încă 100 de ani, fără a fi necesară emiterea unui nou ordin.

Art. 8. – Se interzice pensionarilor militari să îmbătrânească peste posibilitățile bugetare ale statului.

Art. 9. – Prezentul ordin se execută întocmai. Comandanții asociațiilor de rezerviști vor raporta anual numărul celor care au respectat dispozițiile privind longevitatea.

Art. 10. – Direcția generală financiar-contabilă va lua act de îndeplinirea obiectivelor, fără alocarea unor fonduri suplimentare.

DISPOZIȚIE FINALĂ

Militarii care au jurat să-și apere țara chiar cu prețul vieții sunt rugați ca, de această dată, să o apere cu prețul unei vieți cât mai lungi.

PENTRU CĂ, DACĂ BANI PENTRU PENSII NU SUNT, MĂCAR ORDINE SĂ FIE!

Pamflet. Orice asemănare cu realitatea bugetară este pur întâmplătoare. Sau nu.

ONOARE ȘI PATRIE!

Iar pentru pensionarii militari: RĂBDARE ȘI VEȘNICIE!