Haalland și atât!

In schimb, Norvegia e încântătoare, probabil cea mai frumoasă echipă de la Cupa Mondiala. Frumusetea vine nu numai din stilul de joc, care este absolut minunat, ci și din maniera de a se bucura și de a celebra evenimentul participării la acest CM, deopotrivă a echipei si a suporterilor. Acel Viking Row sincronizat a devenit simbolul unității și frumuseții unui popor, care și-a găsit în Haaland un nou Thor. Ca si zeul viking, noul zeu al fotbalului norvegian e înzestrat cu o forță incredibilă, căruia niciun adversar la ora actuală nu-i face față. Aseară, am asistat la ceea ce înseamnă fulgerul noului Thor: a pulverizat efectiv fundașul de lângă el la primul gol, dând impresia că orice minge care vine în careu nu poate să aibă decât un singur stăpân. Imblanzitorul tuturor vanturilor si fulgerelor, Thor și-a transferat puterea către Haaland, noul stăpân al aerului si al înălțimilor din fotbal. Dacă zeii nu-l părăsesc, cu forța pe care o are, Haaland nu poate fi doborât la acest Campionat Mondial.